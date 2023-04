Korbjäger feiern den Klassenerhalt

Mit dem letzten Heimspieltag der aktuellen Saison 2022/23 wollen die Basketballer des TSV Buchen die Runde möglichst erfolgreich abschließen.

Einen riesigen Erfolg dürfen die Spieler, Trainer und alle anderen Mitglieder feiern: Zum zweiten Mal in der Abteilungsgeschichte ist es der ersten Herrenmannschaft gelungen, sich den Klassenerhalt in der Oberliga Baden zu sichern.

Den Auftakt beim letzten Heimspieltag der Saison am Sonntag, 23. April macht die Frauen-Mannschaft, die gegen den DJK Eppelheim in eigener Halle um 14.45 Uhr mit Coach Max Linsler unbedingt einen letzten Sieg in der Landesligasaison einfahren möchte. Weiter geht es um 17 Uhr mit dem Duell des Oberliga-Teams gegen den USC Heidelberg III. Der Gegner liegt auf Tabellenplatz 8 und damit genau einen Rang vor den Buchenern. Auch hier will man die Chance nutzen und unbedingt ein letztes Mal in eigener Halle siegen.

Den Abschluss des Spieltags bildet wie immer das Match der zweiten Herrenmannschaft, die mit Coach Fabian Ungerer derzeit den guten fünften Tabellenplatz belegt. Gegen den Tabellenletzten aus Eberbach rechnet man sich daher gute Chancen für einen weiteren Heimsieg aus.

Alle Spiele finden im Sportzentrum Odenwald statt. Der Eintritt ist frei- ag