Korb ringt weiter um Klassenerhalt

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren kam von vier angesetzten Spielen lediglich eines zur Austragung.

Der TTC Schefflenz schlug den TTC Korb knapp mit 9:7, was den Gast im Abstiegskampf besonders schmerzte. TTC Schefflenz – TTC Korb 9:7 Schefflenz: Einzel: Siebert, Semar, Waschitschek, Kazakis, Frank, Peng, Doppel: Siebert/Semar, Waschitschek/Frank, Kazakis/Peng, Korb: Einzel: Froede, Metzger, Thorsten Vetter, Speiser, Kaminski, Daniel Vetter, Doppel: Froede/Metzger, Th. Vetter/D. Vetter, Speiser/Kaminski. Spielverlauf: 1:0 Siebert/Semar, 1:1 – 1:2 Froede/Metzger, Speiser/Kaminski, 2:2 Siebert, 2:3 Froede, 3:3 – 5:3 Waschitschek, Kazakis, Frank, 5:4 Kaminski, 6:4 Siebert, 6:5 Metzger, 7:5 Waschitschek, 7:6 – 7:7 Speiser, Kaminski, 8:7 – 9:7 Peng, Siebert/Semar . Pure sportliche Spannung bis zum Schluss prägte die Partie des TTC Schefflenz gegen den TTC Korb. Die Schefflenzer haben Rang zwei sicher, die Mannen aus Korb ringen um den direkten Klassenerhalt mit der Alternative Relegation gegen den Abstieg. Die Gäste lagen bis zum eigenen 3:2 leicht vorn, ehe die Gastgeber das Ruder übernahmen und über 5:3, 6:4 und 7:5 eine 2-Zähler-Führung behaupteten. Der TTC Korb glich zum 7:7 aus und musste dann die beiden abschließenden Partien jeweils im Entscheidungssatz abgeben. Das Heimteam siegte mit 9:7. TSV Tauberb. – SG Höpf./W. 0:9 Das Heimteam des TSV Tauberbischofsheim trat zu der Begegnung nicht an. Spvgg Hainstadt – TV Eberbach 9:0 Das Gästeteam des TV Eberbach trat zu der Begegnung nicht an. BJC Buchen II – FC Külsheim II 9:0 Ds Gästeteam des FC Külsheim II trat zu der Begegnung nicht an. hpw

