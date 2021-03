Noch ist alles ungewiss und niemand weiß, wie es weitergeht: Vor diesem Dilemma steht der SV Elpersheim als Veranstalter für den Pfingstlauf um den EnergieZentrum-Cup. Dennoch bemühen sich die Organisatoren um ein Konzept, für das die Möglichkeit besteht, eine Genehmigung zu erlangen. Ziel ist es, den Laufsportlern in der Region die Gelegenheit zu einem Wettbewerb zu geben.

AdUnit urban-intext1

Die Start- und Ziellinie soll wie gewohnt am Sportplatzgelände in Elpersheim sein. Die Laufstrecke wird um die Hälfte verkürzt und befindet sich komplett auf Elpersheimer Gemarkung. Der Rundkurs hat eine Länge von fünf Kilometer, das heißt: Beim Zehn-Kilometer-Lauf ist er zwei Mal zu absolvieren ist. Das Höhengefälle beträgt ungefähr 50 Meter-Ünd über die gesamte Strecke sind ausreichend Verpflegungsstände eingerichtet. Ein Halbmarathon-Wettbewerb ist in diesem Jahr nicht vorgesehen.

Der Startschuss, so die derzeitige Planung. soll am Pfingstsonntag, 23. Mai, um 9.30 Uhr zum Zehn-Kilometer-Hauptlauf. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass ein Massenstart nicht möglich sein wird. Vorgesehen ist deshalb ein Zeitfenster von einer Stunde für Einzelstarts oder kleine Gruppen.

Ab 10.30 Uhr sollen – wiederum für eine Stunde – die Starts für den Jedermann-Lauf über fünf Kilometer erfolgen. Hier steht besonders der Mitmachspaß im Vordergrund. Erfreulicherweise stieg die Resonanz in den letzten Jahren stetig an. Zeitgleich mit den Erwachsenen soll es einen Jugendlauf über fünf Kilometer Mädchen und Jungen des Geburtsjahrganges 2002 und jünger geben.

AdUnit urban-intext2

Ab 11.30 Uhr wollen die Organisatoren Jugendlichen bis Jahrgang 2006 ein Starten zum Drei-Kilometer-Jugendlauf angeboten. Auch bei dieser Runde soll auf Abstand geachtet werden, weshalb auch hier ein Zeitfenster für Einzelstarts vorgesehen ist. Weil es unmöglich erscheint, Abstandsregeln bei jüngeren Schülern und Bambini einzuhalten, sind die sonst gewohnten Wettbewerbe über 1,5 Kilometer beziehungsweise 500 Meter in diesem Jahr nicht vorgesehen.

Die Siegerehrungen sollen zügig im Anschluss an die Läufe erfolgen. Falls die am Veranstaltungstag gebotenen Hygieneregeln es erfordern, werden die Urkunden und Siegerpreise nachgeschickt. Alle Teilnehmer erhalten als besonderes Dankeschön einen speziell gestaltetes Cool-Down-Handtuch. Die Elpersheimer Organisatoren machen wieder von jedem Teilnehmer ein Finisher-Bild, das nach dem Lauf angefordert werden kann. Die Zeitnahme erfolgt über Laufchips in der Startnummer.

AdUnit urban-intext3

Die Anmeldung erfolgt ab der kommenden Woche über die Homepage; „www.pfingstlauf-elpersheim.de“. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 20. Mai, um 15 Uhr. Bis 30 Minuten vor dem Lauf sind auch noch Nachmeldungen möglich, wofür allerdings eine Nachmeldegebühr fällig wird. Die Startnummern werden am Lauftag ab 8.30 Uhr im Anmeldebüro am Start ausgegeben. Eine Duschmöglichkeit kann in diesem Jahr nicht angeboten werden.

AdUnit urban-intext4

Die Kontaktnummer für alle Belange ist 07934/990514.

Der 18.Elpersheimer Pfingstlauf ist der Start zur Serie der Laufgemeinschaft Tauberfranken. Die weiteren Veranstaltungen der Laufserie sind der 18. Assamstadter Volkslauf um den Ansmann-Cup am 12. Juni, der 18. Hakro-Stadtlauf in Schrozberg am 17. Juli, der 10. Umpfertallauf in Unterschüpf am 28. August und der 26. Niederstettener Herbstfestlauf am 25. September. Im Anschluss an diesen Lauf findet die Preisübergabe und die Verlosung von Reisegutscheinen statt.