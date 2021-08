Kompletten Medaillensatz gewonnen

Hailey-Jean Hörner kam von den Badischen Leichtathletik-Meisterschaften der U16 in Lörrach mit einem kompletten Medaillensatz zurück. Zunächst trat die Werbacherin, die für den ETSV Lauda startet, über 80 Meter Hürden an. Hier belegte sie den zweiten Platz in 12,18 Sekunden. Ihre zweite Disziplin, in der sie an den Start ging, war der Weitsprung. Hier kam sie auf eine Weite von 5,23 Meter, die den dritten Platz bedeutete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend startete Hailey-Jean Hörner in Lörrach noch im Dreisprung, wo sie mit einer Weite von 10,38 Meter Landesmeisterin wurde. Bild: Claus Hörner