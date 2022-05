Knapp gewonnen

Zum dritten Heimspiel in der Kreisoberliga Baden-Württemberg begrüßten die Silverbacks des TV Walldürn auf dem Sportgelände Walldürn-Süd die Mannschaft der Bretten Black Panthers.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im ersten Viertel schaffte jede Mannschaft einen Touchdown, jedoch gelangen den Silverbacks die zwei Extra-Punkte nicht. Somit gingen sie mit einem 6:7-Rückstand ins zweite Viertel.

Hier erzielten die Silverbacks zwei Touchdowns und ein Field Goal, verfehlten aber wieder Extra-Punkte. Bretten gelang in diesem Viertel ein Touchdown ohne Extra-Punkte, und somit führten die Silverbacks zur Halbzeit mit 21:13.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Trikot für den Bürgermeister

In der Halbzeit begrüßte der Abteilungsleiter der American-Football-Abteilung des TV Walldürn Steven Diehm gemeinsam mit dem Vorsitzenden des TV Walldürn, Leo Kehl, den Walldürner Bürgermeister Markus Günther und bedankte sich für die Unterstützung durch ihn und die Stadt Walldürn. Zum Dank überreichte er Bürgermeister Günther ein Mannschaftstrikot.

Nach dem Seitenwechsel punkteten beide Mannschaften wieder – die Silverbacks mit einem Touchdown mit Extra-Punkt und Bretten mit einem Touchdown mit zwei extra Punkten im Verlauf des dritten Viertels.

Somit ging es ging mit einer 28:21 Führung für die Walldürner Silverbacks ins letzte Viertel, das vor allem geprägt war von der Defense. Die Offense beider Mannschaften konnte in diesem letzten Viertel versuchen, was sie wollten, doch es sollten keine Punkte mehr gelingen, so dass am Ende die Silverbacks als Sieger aus dieser Spielbegegnung hervorgingen. ds

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3