Kleine Momente, große Wirkung

Crailsheim – Weißenfels 90:93 (25:18, 14:23, 22:29, 29:23)

Crailsheim: Lewis (16), Stuckey (14), Lasisi (2), Harris (24), Bleck (8), Kindzeka (3), Aririguzoh (14), Caffey (9).

Jaren Lewis war mit spektakulären Punkten zwar treffsicherster Crailsheimer, doch auch er konnte die Heimniederlage gegen Weißenfels nicht verhindern. © reinhard

Sieben Wochen, fünf Auswärtspartien in Serie und drei Spielverlegungen sind für die Merlins seit der letzten Ligabegegnung in der „Stierkampfarena“ vergangen. Mitte Februar bezwangen die Crailsheimer Profis die JobStairs Gießne 46ers 87:81, am darauffolgenden Wochenende wurden sie Vizepokalsieger in Berlin.

Doch zuletzt musste Headcoach Sebastian Gleim neben dem langzeitverletzten TJ Shorts auch auf eine ganze Reihe weitere Leistungsträger verzichten. Am Mittwochabend wollte seine Mannschaft zum Nachholspiel des 24. Spieltags in der Basketball-Bundesliga endlich wieder in einen Spielrhythmus finden. Zu Gast war der Tabellensechzehnte Syntainics MBC. Die Weißenfelser waren seit vier Begegnungen sieglos und wollten sich ihrerseits Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Bis auf zwei Punkte dran

Doch die Zauberer erwischten einen überragenden Start und gingen mit 14:0 in Führung. Doch auch die Weißenfelser kamen anschließend in die Partie und übernahmen zum Ende der ersten Hälfte die Führung. Diese konnten sie zunächst weiter ausbauen, doch die Hausherren holten einen 18-Punkterückstand bis auf zwei Zähler auf, unterlagen den „Wölfen“ am Ende jedoch denkbar knapp mit 90:93. Topscorer wurde Terrell Harris mit 24 Punkten, Maurice Stuckey erzielte seinen 455. Dreier in der BBL, teilt sich damit den 19. Platz der ewigen Tabelle mit Dru Joyce.

„Gratulation an den MBC zu dem für sie sehr, sehr wichtigen und auch verdienten Sieg. Es waren am Ende ganz kleine Momente, die das Spiel entschieden haben. Ich denke, dass alle heute ein Spiel gesehen haben, wie man sich Basketball wünscht und vorspielt. Ein Spiel auf Augenhöhe mit vielen Zuschauern. Wir sind stolz darauf, dass wir heute aus der Situation heraus so ein Spiel liefern konnten. Insgesamt hätten wir den Korb besser beschützen und etwas einfachere Körbe verhindern müssen, um am Ende zu gewinnen. Das haben wir heute nicht geschafft. Das ist ein Punkt, an dem wir noch arbeiten müssen. Dennoch bin ich sehr stolz darauf, wie wir in diesen drei Tagen eine gewisse Struktur erarbeitet haben, um in der Lage zu sein, ein BBL-Spiel zu gewinnen. Vielen Dank an alle Fans, die uns unglaublich unterstützt haben und ich bin überzeugt, dass die Arena am Samstag wieder brennen wird“, sagte Sebastian Gleim, Trainer der Crailsheimer.

Es bleibt weiter spannend im Kampf um die letzten Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga. Bereits am Samstagabend (18 Uhr) empfangen die Merlins Crailsheim die MLP Academics Heidelberg im Hexenkessel.

Info: Letzte Stehplatztickets gibt es unter https://bit.ly/37nQXWc.