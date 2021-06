Klar und deutlich

Schwäbisch Hall Unicorns – Ravensburg Razorbacks 58:14

(21:0, 10:0, 20:6, 7:8)

Die Punkte für Schwäbisch Hall erzielten: John Santiago (18), Tim Stadelmayr (10), Yannick Mayr (6), Cody Pastorino (6), Tyler Rutenbek (6), Jannis Fiedler (6), Sebastian Giel (6).

Nach 20 Monaten Punktspielpause präsentierten sich die Amercian Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns im Optima-Sportpark im ersten Saisonspiel bereits in guter Verfassung. Auch wenn es in der Abstimmung der an vielen Stellen neu besetzten „Einhörner“ noch haperte, waren die Aufsteiger aus Ravensburg nicht in der Lage, den Hallern bei deren 58:14 nicht das Wasser reichen.

„Es ist einfach großartig, dass wir wieder im Spielbetrieb sind“, sagte Halls Head Coach Jordan Neuman. „Die Freude darüber hat man dem ganzen Team angemerkt. Die Jungs waren hoch motiviert und mit viel Herz bei der Sache.“

Bei den Unicorns nutzten vor allem die Runningbacks John Santiago und Jannis Fiedler sowie die Receiver Yannick Mayr und Tyler Rutenbek die Gelegenheit, um sich gut in Szene zu setzen.

„Ich bin stolz darauf, was wir in Offense, Defense und Special Teams heute gezeigt haben. Es war wieder zu sehen, dass viele verschiedene Spieler in der Lage sind, einen Spielzug zum Erfolg zu führen“, resümierte Jordan Neuman nach dem Spiel. „Es gibt aber noch einiges, das wir verbessern müssen. Die Calanda Broncos werden sicher eine größere Herausforderung werden.“ Damit warf der Haller Cheftrainer schon einen Blick auf das nächste Wochenende. Am Sonntag, 13. Juni, treten die Unicorns zum CEFL-Halbfinale im schweizerischen Chur bei den Calanda Broncos an. axst

