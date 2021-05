Keine Zuschauer zugelassen

Nach der Verschiebung im Jahr 2020 starten in knapp sechs Wochen die Deutschen Straßenradmeisterschaften (Rad-DM) in Stuttgart und der Region Stuttgart. Gemeinsam mit dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) haben die Landeshauptstadt Stuttgart und der Verband Region Stuttgart entschieden, dass die Meisterschaften am 19. und 20. Juni unter Corona-Restriktionen ohne Zuschauer durchgeführt werden sollen. Bei den Meisterschaften haben die besten Radsportlerinnen und Radsportler des Landes die Chance, ihr Können eine Woche vor der Tour de France unter Beweis zu stellen und sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Die einzelzeitfahren sind in Gäufelden-Öschelbronn. Die straßenrennen werden auf einem 7,1 Kilometer langen Rundkurs im Süden Stuttgarts ausgetragen. Das Brezel Race Stuttgart & Region, das Radrennen für Jedermann und Jedefrau, wird wegen der Meisterschaften auf das Ende der baden-württembergischen Sommerferien verlegt (Sonntag, 12. September).

