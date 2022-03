Erhobenen Hauptes konnten die Kunstturner vom FC Viktoria Hettingen bei ihrem Auswärtswettkampf gegen die Bundesligareserve der TG Hanauerland die Sporthalle in Rheinbischofsheim verlassen. Die Odenwälder Jungs zeigten starke Leistungen und verlangtem dem Bundesligisten alles ab. Mit dem Gerätesieg am Reck wurde die Hettinger Mannschaft für ihre starke Gesamtleistung belohnt. Am Ende gewann

...