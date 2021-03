Am Ende der Saison 2020/21 wird es in der 2. Volleyball-Bundesliga keine Regelabsteiger geben. Diesen von der großen Mehrheit der Zweitliga-Teams unterstützten Beschluss fasste der Vorstand der Volleyball-Bundesliga (VBL). Damit reagiert die VBL auf die Entscheidung des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), der zuvor die Spielzeiten in den Dritten Ligen und Regionalligen ohne Wertung beendet hatte. Daraus resultiert, dass es auch keine sportlichen Aufsteiger in die 2. Bundesliga geben wird. Bereits vor der Saison hatte die VBL den sportlichen Abstieg aus der 1. in die 2. Bundesliga für die Saison 2020/21 ausgesetzt. Unter den Drittligisten, die sich an der Vorlizenzierung beteiligt hatten, konnte aufgrund der seit Oktober 2020 andauernden Saisonunterbrechung keine Rangfolge oder Qualifikation ermittelt werden. Interessierte Vereine, die bereits an der Vorlizenzierung teilgenommen haben, können sich auf mögliche freie Plätze in der 2. Liga bewerben, die durch Aufsteiger in die 1. Bundesliga oder Lizenzrückgaben entstehen können. vbl