Kaum Zeit zum Durchatmen

Für die Hakro Merlins bleibt nicht viel Zeit zum Durchschnaufen. Bereits an diesem Dienstag, 29. März, um 19 Uhr gastiert das Team von Sebastian Gleim zum Nachholspiel des 17. Spieltages bei Brose Bamberg.

Zurückgemeldet

Die Oberfranken meldeten sich nach drei Niederlagen zurück und gewannen die letzten beiden Partien gegen den Syntainics MBC und zuletzt am Samstagabend bei Medi Bayreuth. Im Frankenderby war es besonders Christian Sengfelder, der erneut die Mannschaft von Coach Oren Amiel anführte. Der deutsche Nationalspieler war bis zum dritten Viertel ohne Fehlwurf und kam am Ende auf 18 Punkte, fünf Rebounds und versenkte alle vier Versuche von jenseits der Dreierlinie.

Auch der „Big-Man“ Akil Mitchell meldete sich nach einer längerfristigen Verletzung mit einer starken Performance zurück. Der amerikanische Center kam in knapp 28 Minuten auf 17 Zähler und fünf Rebounds. Generell zeichnet sich die Bamberger Mannschaft durch ein balanciertes Scoring aus – gleich sechs Akteure Punkten zweistellig.

Auf Transfermarkt aktiv

Vor wenigen Wochen wurden die Rot-Weißen noch mal auf dem Transfermarkt aktiv und sicherten sich die Dienste von Guard Chris Dowe. Der amerikanische Aufbauspieler wechselte vom ukrainischen Meister und Champions League-Teilnehmer Prometey nach Bamberg und setzte bereits in vier BBL-Spielen einige Duftmarken. Durchschnittlich kommt Dowe auf zehn Punkte, 2,5 Assists und 3,3 Rebounds, wobei er im Duell mit Bayreuth am Samstag seine beste Partie zeigte und Brose mit 16 Zähler zum Derbysieg verhalf.

Hinspiel für Crailsheim

Das Hinspiel entschieden die Merlins beim sogenannten Weihnachtsspiel mit 93:79 für sich. Damals waren Elias Lasisi (19 Punkte) und Terrell Harris (18) Topscorer der Zauberer. Welches Personal Sebastian Gleim am Dienstag zur Verfügung steht, ist nicht sicher. Feststeht allerdings, dass nicht dasselbe Roster aus dem Hinspiel auf dem Parkett in der Brose Arena stehen wird. Die Bamberger müssen punkten, um noch in das Play-Off-Rennen einzugreifen – für die Crailsheimer geht es darum, wieder einen Rhythmus für den Hauptrunden-Endspurt zu finden.