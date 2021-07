Nach der knappen 4:5-Niederlage bei der TSG TC GWR Mosbach/TC Waldstadt II hat die Königshöfer Herren-50-Mannschaft in der 1. Bezirksklasse kaum noch Chancen auf den Aufstieg. Mosbach steht nun ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Nach den Einzeln war für die Königshöfer noch alles möglich. Vierneisel und Trslic an Nr. 1 und 2 gewannen klar in zwei Sätzen. Auch Rückert an Nr. 6 ließ seinem Gegner keine Chance. Imhof, Bawidamann und Popp holten dagegen keinen Satzgewinn. So mussten die Doppelspiele die Entscheidung bringen. Vierneisel/Trslic gewannen das Spitzendoppel, Popp/Henning und Ham/Rückert verloren allerdings klar in zwei Sätzen zum 4:5 Endstand.

Die Ergebnisse auf einen Blick: Einzel: Vierneisel 6:4, 6:4, Trslic 6:2, 6:1, Imhof 3:6, 2:6, Bawidamann 0:6, 3:6, Popp. 2:6, 0:6, Rückert 6:0, 6:2. – Doppel: Vierneisel/Trslic 7:5, 2:1, Popp/Henning 0:6, 2:6, Ham/Rückert 0:6, 1:6. one