Kapitän Bleck bleibt bei den Merlins

Nach den Weiterverpflichtungen von Bogdan Radosavljevic und Maurice Stuckey hat Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim einen weiteren Leistungsträger halten können. Kapitän Fabian Bleck bleibt drei weitere Jahre bei den Hohenlohern. Sein Name war zuletzt in Basketball-Fachkreisen auch mit ratiopharm Ulm in Verbindung gebracht worden.

Mit 248 Bundesliga-Einsätzen gehört Bleck zu den erfahrensten Deutschen in der höchsten Spielklasse. Nach seinem Wechsel von Bremerhaven nach Crailsheim entwickelte sich der 28-jährige Power Forward dort schnell zu einem enorm wichtigen Puzzleteil im Merlins-Team und führte die Zauberer als Kapitän zum erstmaligen BBL-Playoff-Einzug.

Kapitän Fabian Bleck bleibt den Crailsheimern erhalten. © Merlins

Ingo Enskat, der Sportlicher Leiter der Merlins, äußerte sich zur Vertragsverlängerung wie folgt: „Noch vor wenigen Jahren hätte man es wahrscheinlich noch als Fantasie abgetan, dass die Merlins solch eine großartige Saison abliefern können. Dass es uns nun sogar gelingt, wichtige Teile dieser Mannschaft zu halten, zeigt den Stellenwert, den die Merlins sich inzwischen erarbeitet haben. Dass Fabian Bleck als einer der wichtigsten Eckpfeiler des Teams sich so mit uns Merlins identifiziert und den Weg langfristig weiter mit uns gehen möchte, macht jeden von uns stolz und glücklich zugleich.“

Fühlt sich in Crailsheim pudelwohl

Auch Fabian Bleck selbst gab eine Stellungnahme ab: „Seit zwei Jahren bin ich mittlerweile hier in Crailsheim und fühle mich pudelwohl. Das Umfeld in der Merlins-Familie ist einfach nur super. Ich spüre die Unterstützung der Fans, obwohl sie in dieser Saison nicht in den Hallen dabei sein konnten. Ich bin hier angekommen und hatte erfolgreiche zwei Jahre in Crailsheim. Auch wenn die Stadt klein ist, fühle ich mich wohl – auch weil ich in einer kleinen Stadt aufgewachsen bin. Das macht es für mich sehr angenehm.“ hmc

