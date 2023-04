Jungenmannschaft hat sich an die Spitze geturnt

Die Jungenmannschaft des SV Rippberg nahm kürzlich an den Turnerjugend Bestenkämpfen des Main-Neckar-Turngau in Königheim teil. Zum ersten Mal stellte der SV Rippberg im männlichen Bereich eine Mannschaft. Die vier Jungen Jakob Hemberger, Ferdinand Lafeld, Mattis Riehl und Noah Rizescu hatten sich erst im vergangenen Oktober zur Mannschaft formiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den Start gingen sie in der Altersklasse 8/9 Jahre, in der drei weitere Mannschaften antraten. Jakob Hemberger zeigte sich stark am Barren und erturnte zwölf Punkte. Ferdinand Lafeld überzeugte am Sprung überzeugen und erturnte sich 12,6 von 13 möglichen Punkten. Mattis Riehl präsentierte ebenfalls nahezu perfekte Übungen und hatte am Sprung und am Barren nur 0,4 Punkte, am Boden nur 0,5 Punkte Abzug. Noah Rizescu zeigte einen tollen Sprung und konnte hierbei wertvolle Punkte zum Mannschaftsergebnis beitragen. Mit 144,9 Punkten und einem Vorsprung von 3,7 Punkten turnte sich die Mannschaft schließlich bei ihrem ersten gemeinsamen Wettkampf auf Platz eins.