Jungem Team gelingt der Durchmarsch

Die stark verjüngte erste Tischtennismannschaft des 1. FC Igersheim hat in der Kreisliga A (Hohenlohe) einen glatten Durchmarsch zu Meisterschaft und zum damit verbundenem Aufstieg in die Bezirksklasse geschafft.

Dabei hat das Team den Hauptkonkurrenten TSV Schrozberg im direkten Vergleich deutlich mit 9:1 in die Schranken verwiesen. Hauptakteure waren die drei fast noch jugendlichen Rückkehrer Jordan und Justin Rudolf und Jan Reuter, die in renommierten Vereinen wie Niklashausen oder Heidingsfeld ihr Spiel deutlich verbesserten.

Im Einzel ungeschlagen

Alle drei blieben die Saison über in der Liga im Einzel ungeschlagen. Im Doppel gehörten Jordan Rudolf/Jan Reuter ebenfalls zu den Besten. Corona bedingt wurde nur eine Halbrunde gespielt, welche Igersheim mit 16:0 Punkten abschloss. Die Weiteren am Gesamterfolg beteiligten Spieler waren Abteilungsleiter Andreas Kleinschnitz, Bastian Hirschlein, Jugendwartin Cornelia Rudolf, Klaus Hehn, der mit 6:1 Siegen eine weitere zuverlässige Stütze seines Teams war, der FC-Vizevorsitzende Walter Lang und Alexander Most.

Mit entsprechenden in Aussicht gestellten Verstärkungen hofft man für die nächste Saison auf ähnlichen Erfolg.