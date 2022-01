Josie Holderbach überrascht

Die Formkurve der aus Götzingen stammenden von Josie Holderbach (sie startet für den TC Weiß-Blau Würzburg) zeigt steil nach oben. Nur ein Beweis dafür ist der jüngste Sieg bei den nordbayerischen Hallen-Tennismeisterschaften der Juniorinnen U18 im Tenniscenter Noris Nürnberg. „Damit habe ich nicht gerechnet“, freute sich die 17-Jährige über die kleine Sensation. Immerhin hatte sie die beiden Top-Gesetzten Antonia Ende (deutsche Rangliste 273, TSV Altenfurt) und Johanna Kullmann (DR 343, TC Grün-Weiß Bayreuth) ausgeschaltet und als Dritte der Setzliste (DR 459) das Geschehen dominiert.

Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit, musste sich die Schülerin doch im Halbfinaleund im Finale durch drei Sätze kämpfen. Die an drei Gesetzte bekam es in der Vorschlussrunde mit der Topfavoritin und an eins gesetzten Antonia Ende zu tun und gewann 2:6, 6:4, 10:5.

Im Finale wartete dann die Zweite der Setzliste Johanna Kullmann. „Da habe ich mir nicht mehr viel ausgerechnet“, verriet Holderbach, „das Halbfinale war ganz schön kräftezehrend“. Aber auch hier gewann sie mit 7:6, 4:6, 10:6. Beide Gegnerinnen waren für den Neuzugang des TC Weiß-Blau Würzburg keine Unbekannten. Erst vor kurzem waren sie aufeinander getroffen. So legte sich die in Götzingen beheimatete Holderbach ihr Rezept zurecht, was in erster Linie hieß: „Ruhig bleiben und dagegen halten.“

Dass Josie Holderbach gut in Form ist und vor allem der letztjährige Wechsel zum TC Weiß-Blau Würzburg Früchte trägt, hatte sie in den ersten Wochen des Jahres bereits bei zwei topbesetzten Turnieren im hessischen Bad Nauheim unter Beweis gestellt. Beim Babolat-Cup U18 J2 gewann sie als ungesetzte zweimal gegen gesetzte Spielerinnen und erreichte das Finale. Dort musste sie sich nur Sarah Hartel (DR 246 TC Blau-Weiß Leimen) beugen.

Beim Damen-Ranglistenturnier erreichte sie ebenfalls das Finale und unterlag nur der Topgesetzten Helene Schnack (DR 217, TC Raschke Taufkirchen). Beide Male mit einem zweiten Platz nach Hause zu kommen übertraf alle Erwartungen. Mit diesen Erfolgen wird ein Sprung in den Ranglisten sowohl bei den Juniorinnen U18 als auch bei den Damen einhergehen. Als nächstes „greife ich bei den nordbayerischen Hallen-Tennismeisterschaften der Aktiven an“, sagt Holderbach. Bild:TC