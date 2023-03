Jonas Frieß triumphiert

Der neue Baden-Württembergischer Meister der Jahrgang 2006 über 800 Meter Freistil heißt Jonas Frieß und kommt vom TV Bad Mergentheim. Der Schwimm-Sportler holte nach seinen ersten Erfolgen über die „Langen Strecken“ 2018 nun in Karlsruhe bei den offenen Baden-Württembergischen Meisterschaften „Lange Strecke“ seinen dritten Titel.

Jonas Frieß gewann mit deutlichem Abstand vor A. Rickert und J. Hechler vom SV Nikar Heidelberg in herausragender neuer persönlicher Bestzeit von 9:01,31 Minuten. Damit verbesserte er den bestehenden Vereinsjahrgangsrekord um mehr als 18 Sekunden und schwamm die 800 Meter Freistil so schnell wie bisher noch kein Athlet des TV Bad Mergentheim zuvor. Die bisherige Vereinsrekordzeit lag bei 9:07,11 Sekunden.

Evelyn Eisenreich (Jahrgang 2009) verpasste mit Platz fünf über 800 Meter Freistil und Platz vier über 400 Meter Lagen in ihrem Jahrgang nur knapp den Sprung auf das Podest. Sie verbesserte in beiden Wettkämpfen ihre persönlichen Bestzeiten deutlich. Am Ende fehlten nach 400 Meter Lagen nur vier Sekunden zur Bronzemedaille. Ihre neue persönlicher Bestzeit steht nun bei 5:46,94 Minuten. Über 800 Meter Freistil schwamm sie sogar über 30 Sekunden schneller als als jemals zuvor. Sie schlug in 10:26,65 Minuten an. tvs