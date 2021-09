Jonas Fries brilliert

Die Baden-Württembergischen Meisterschaften im „Swim and Run“ wurden in Mengen, sowohl in der Einzel- als auch Mannschaftswertung ausgetragen. Gestartet wurde verteilt auf sechs Bahnen im Freibad nach Altersklassen. Nach 200 Metern Schwimmen folgte der Wechsel auf die 2,6 Kilometer lange Laufstrecke, die über Asphalt, Rasen und Schotter um das Freibad führte.

Jonas Friess, Niclas Haak und Jakob Friess vom SSC Taubertal meisterten die Herausforderungen sehr gut und erkämpften sich den Baden-Württembergischen Mannschaftsmeistertitel in der Jugend B (Jahrgang 06/07) nach einer Gesamtzeit von 39:34 Minuten, vor dem Verein Tuttlinger Sportfreunde und dem TSCH Langenau. Jonas Friess erzielte einen deutlichen Vorsprung mit ausgezeichneter Schwimmzeit 2:30 Minuten und sehr guter Laufzeit von 10:02 Minuten für die Mannschaft. Gleichzeitig holte er mit bester Schwimm- und Laufzeit den Baden-Württembergischen Meistertitel in der Einzelwertung.

Niclas Haak ging mit dem Mittelfeld aus dem Wasser, bewies seine Laufstärke und überholte taktisch und kontrolliert die Vorläufer, so dass er sich mit zweitbester Laufzeit und Laufbestzeit in seinem Jahrgang (10:14 Minuten) bis auf den vierten. Platz herankämpfte. Jakob Friess stieg nach guter Schwimmzeit (2:52) im Vorderfeld aus dem Wasser. Anschließend lieferte er eine gute Laufleistung, so dass am Ende Platz 8 in der Einzelwertung erreicht wurde.