Jeden Ballbesitz mit Touchdown abgeschlossen

1100 Fans kamen am Samstag in den „Optima Sportpark“ zum ersten Unicorns-Spiel mit Zuschauern nach 21 Monaten Wartezeit. Zu sehen bekamen sie dominante Schwäbisch Hall Unicorns, die sich gegen überfordert wirkende Stuttgart Scorpions einen 82:0-Erfolg erspielten.

Viele Vorzeichen sprachen dafür, dass die Stuttgart Scorpions in ihrer aktuellen Verfassung kein schwerer Prüfstein für die frisch gekürten Europapokalsieger aus Schwäbisch Hall werden sollten. Halls Head Coach Jordan Neuman hatte entsprechend vorgesorgt und aus seinem 90-köpfigen Kader viele junge Spieler auf die Spieltagsliste mit nur 50 Namen gesetzt. Bereits nach zehn Spielminuten war am Samstag klar zu erkennen, dass die Landeshauptstädter den Unicorns tatsächlich nicht das Wasser reichen konnten.

So endete dann auch der Arbeitstag von Quarterback Alexander Haupert schon vor Beginn des zweiten Viertels. Sein Ersatzmann Ian Gehrke warf bis zur Halbzeitpause sieben vollständige Pässe – drei davon zum Touchdown – und überließ in der zweiten Hälfte dem dritten Haller Quarterback James Slack das Feld. Zum erfolgreichsten Haller Ballträger avancierte Timo Hetze mit 115 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns aus acht Läufen. Die restlichen zehn Haller Touchdowns verteilten sich auf zehn weitere Spieler – ein Beleg für die Tiefe im diesjährigen Kader der Unicorns. Besonders erfreulich aus Haller Sicht: Mit Pius Posinecki, Magnus Bumiller und Leonell Fritzen waren auch drei Abgänger der Unicorns-Academy unter den Punktesammlern.

Daniel Arends, ein weiterer Ex-Academy-Schüler, gelang eine Pass-Interception, ebenso wie zuvor Cody Pastorino und Monteze Latimore. Das waren die Highlights einer insgesamt dominanten Defense-Leistung, die die eigene Endzone sauber hielt und dem Stuttgarter Angriff deutlich überlegen war.

Durch Sebastian Giel, Moritz Böhrigner und Monteze Latimore lagen die Haller in der zehnten Spielminute bereits mit 21:0 in Führung. Dabei vergingen zwischen Touchdown zwei und drei gerade mal 14 Sekunden. So war für Jordan Neuman schon zwei Minuten vor dem ersten Seitenwechsel der Zeitpunkt gekommen, seine erste Garde nach und nach vom Feld zu nehmen, beginnend mit dem Wechsel von Ian Gehrke für Alexander Haupert auf der Spielmacher-Position.

An der Effektivität des Haller Spiels änderte sich dadurch allerdings nur wenig. Insgesamt zwölfmal hatten die Unicorns am Samstag Ballbesitz und jeden schlossen sie mit einem Touchdown ab.

„Was mich an diesem Spiel am meisten gefreut hat ist, dass wir so viele unserer jungen Spieler, die das ganze Jahr hart gearbeitet haben, so lange auf dem Platz sehen konnten“, sagte Jordan Neuman nach dem Spiel und fügte an: „Sie haben ihre Chance heute wirklich genutzt und ein tolles Spiel gemacht.“