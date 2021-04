Integration im Sport

Der Württembergische Landessportbund (WLSB) veranstaltet am 3. Juli den landesweiten Fachtag Integration in digitalem Format. Eingeladen sind alle interessierten Personen aus Sportvereinen, -verbänden und -kreisen, aus Kommunen und weiteren Organisationen. Mit einem Impulsvortrag und einem Fachgespräch sowie mit zwei Workshoprunden möchten wir Sie für die Integration, Teilhabe und Vielfalt sensibilisieren, Anstöße geben, die eigenen Denk- und Verhaltensweisen zu reflektieren sowie Impulse für ein bunteres und vielfältigeres Vereinsleben setzen.

Die Anmeldung für den digitalen Fachtag Integration erfolgt über ein Online-Formular. Anmeldeschluss ist der 20. Juni.

Für die Teilnahme an der Gesamt-Veranstaltung können 6 Lerneinheiten (LE) zur Lizenzverlängerung für ÜL C Breitensport, ÜL C Ganztagsschule, Vereinsmanagement C und Jugendleiter-Lizenz angerechnet werden.

Der WLSB-Fachtag Integration wird gefördert durch das Deutsche Olympischen Sportbundes (DOSB). Er wird in Kooperation mit dem Landessportverband Baden-Württemberg, dem Badischen Sportbund Nord und dem Badischen Sportbund Freiburg umgesetzt.

