Insgesamt 19 Podestplätze

Bei den Offenen Frankenmeisterschaften in Neckarsulm tummelten sich an beiden Tagen über 400 Athleten auf dem Platz und kämpften um Plätze und Medaillen. 19 Medaillen hatten am Ende die Athleten der LG Hohenlohe bei der Rückreise im Gepäck (9 mal Gold, 5 mal Silber und 5 mal Bronze).

Mit Gold über 80 Meter Hürden, Weitsprung und im Lauf über 800 Meter stand Alea Menikeim (W15) drei mal ganz oben. Nachdem es beim Weitsprung nicht so optimal gelaufen war, beendet sie diesen im zweiten Durchgang, um sich auf die 800 Meter vorzubereiten. Überrascht stellte man dann aber fest, dass ihre Weite aus dem ersten Durchgang von 4,14 Meter zum Sieg gereicht hatte.

Über die 800 Meter lief es für sie perfekt. Die Renneinteilung passte und es war noch genügend Power für einen Schlussspurt von fast 200 Meter. 2:44,73 Minuten brachten den Sieg und eine neue persönliche Beistleistung (PB).

Ebenfalls eine neue starke PB erreichte Lena Knebel (W11) über die zwei Stadionrunden. In einem teilweise Kopf-an-Kopf->Rennen siegte Lena Knebel in 2:42,1 Minuten. Ihren zweiten Titel holte sich Lena Knebel im Ballwurf mit 32,50 Meter.

Sehr dominant war das auftreten der Klasse W14 der LG-Mädchen. Im Hochsprung gab es einen dreifach Sieg durch Blanka Herrmann mit 1,44 Meter, Franziska Krauß 1,38 Meter und Nelly Breunig mit 1,31 Meter. Franziska Krauß holte sich auch den Sieg im Weitsprung mit 4,40 Meter.

Beim 80-Meter-Hürden-Lauf gingen die Plätze zwei bis vier an die LG. Mit sehr guter Technik beim Überqueren der Hürden lief Blanka Herrmann in 14,68 Sekunden auf den zweiten . Platz vor Franziska Krauß (15,08) und Nelly Breunig (15,19).

Die Staffel-Entscheidung über 4x100 Meter ging ebenfalls an die LG. In der Besetzung Herrmann-A. Ghidelli-Krauß-Breunig ging man nach guten Wechseln kam man als Sieger vor den Mannschaften der Unterländer LG in 55,91 Sekunden ins Ziel.

Von Rennen zu Rennen immer bessere Zeiten erzielen Joana Kulka und Alice Ghidelli über die 800 Meter. Alice Ghidelli steigerte sich auf 2;47,82 Minuten und Joana Kulka blieb in 2:56,82 Minuten zum wiederholt Mal unter der 3-Minuten- Grenze

In der Klasse W13 dominierten Martina Ghidelli und Lara Blagojevic die Wurfdisziplinen. Im Speer siegte Martina Ghidelli mit 26,92 Meter vor Lara Blagojevic mit 18,10 Meter. Die selbe Reihenfolge im Ballwurf. Ghidelli mit einem sehr starken Wurf von 41,50 Meter vor Blagojevic mit 32 Meter.

In der Klasse U18 errang Nele Maxima Siegl über 200 Meter in 31,25 Sekunden den vierten Platz und im Weitsprung mit 4,35 Meter den fünften Platz. hl