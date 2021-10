34 Vereine und fast 1200 Kinder beteiligten sich in ganz Baden-Württemberg in diesem Jahr an der VR-Talentiade. Nachdem die Schulvariante der VR-Talentiade 2021 nicht möglich war, schwenkten die Organisatoren kurzerhand auf eine Vereinsversion um.

Bis zu den Sommerferien galt es. im Verein einen Dreikampf aus Weitsprung, Sprint, Ballwurf und einer 4x50-Meter-Pendelstaffel zu

...