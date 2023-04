In Würzburg läuft’s

Normalerweise finden der Firmenlauf in Eibelstadt und der Würzburg-Marathon immer in derselben Woche statt, in diesem Jahr trennen den WVV-Würzburg-Marathon und den Krick-Firmenlauf knapp drei Wochen: Wegen geplanter Umbauarbeiten im Hotel Maritim wurde der Marathon auf den ungewohnt frühen Termin am Wochenende 22./23. April 2023 gelegt. Eine Woche später findet dann der Residenzlauf statt (wir berichteten bereits). Und der Firmenlauf findet wie gewohnt an einem Mittwochabend im Mai statt: Am Vorabend von Christi Himmelfahrt, also am 17. Mai, werden bei der 9. Auflage bis zu 2000 Läuferinnen und Läufer in Eibelstadt erwartet. Zum ersten Mal wird es dabei auch eine eigene Wertung für die größten und schnellsten Mannschaften aus den Unternehmen der Region geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Marathon-Wochenende startet am 22. April mit der Marathon-Messe im Congress Centrum Würzburg (CCW), einem kurzen Frühstückslauf, der traditionellen Nudelparty und den Kinderläufen im Bereich des Ringparks zwischen Röntgenring und Bismarckstraße.

Am Sonntag um 9 Uhr, eine Stunde später als im letzten Jahr, erfolgt am Kranenkai in mehreren Blöcken der Start zum Marathon und Halbmarathon. Am Streckenverlauf hat sich nichts geändert: Nach einer Schleife durch die Zellerau geht es über Dreikronen- und Mergentheimer Straße nach Heidingsfeld, an der Konrad-Adenauer-Brücke über den Main und wieder am Flussufer entlang bis zu einer großen Runde durch die Innenstadt.

Danach haben die Halbmarathon-Läufer das Ziel am CCW nach 21 Kilometern erreicht, und die Marathon-Männer und -Frauen gehen auf die zweite Runde. Die Marathondistanz von 42,195 Kilometern können auch als Staffel mit sechs Personen bewältigt werden, zwischen den einzelnen Wechselzonen liegen jeweils etwa sieben Kilometer. „Im Ziel können sich die Staffeln dann zusammen als Marathonläufer vom Publikum feiern lassen“, sagt Organisator Günter Herrmann.

Auch ein 10-Kilometer-Lauf ist wie gewohnt im Angebot. Der Startschuss erfolgt wieder um 9.20 Uhr: „Das ist im letzten Jahr bei den Teilnehmern sehr gut angekommen, weil sie sich dadurch mehr als Teil des Marathons fühlen“, erläutert Marathon-Pressesprecher Johannes Büttner.

Die Meldefrist ist zwar mittlerweile abgelaufen, doch Nachmeldungen sind noch am Marathon-Wochenende selbst im CCW möglich, allerdings mit zusätzlicher Gebühr.