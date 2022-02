In sieben Durchgängen gibt es lediglich eine Niederlage

In der Saison 2018/19 war die Mannschaft der Deutschmeister-Schützengilde (DMSG) Bad Mergentheim erstmals in die Bezirksoberliga aufgestiegen und sicherte sich bereits in der Premierenrunde 2019/20 direkt den Meistertitel. Diesen galt es nun zu verteidigen, nachdem 2021 die Ligawettkämpfe aufgrund Corona vorzeitig beendet werden mussten. Obgleich in der aktuellen Saison schwierigste Trainingsbedingungen vorherrschten und sich mit Ausnahme von Markus Münig, Michael Krank und Harald Uhl die Teamzusammensetzung änderte, gelang es, den Titel erneut zu holen. Verstärkt wurde die Truppe durch Nachwuchs aus der eigenen Schützenjugend.

An den Start gingen Markus Münig, Michael Krank, Harald Uhl, Celina Schwarz und Luca Scherer sowie als Ersatzschützen Sören Beitel und Mariella Münig. Geschossen wurde mit dem Luftgewehr auf eine Distanz von zehn Meter, wobei jeder Schütze 40 Schuss abgab.

Ausgetragen wurden sieben Wettkämpfe an unterschiedlichen Orten. Den Heimvorteil nutzend, startete die erste Luftgewehr-Mannschaft mit einem 3:2 gegen Unterdeufstetten in die Saison. Im zweiten Wettkampf musste die Mannschaft der DMSG knapp Oberkessach geschlagen geben und fiel auf Platz fünf zurück.

Doch der Kampfgeist war geweckt, es folgte ein glattes 5:0 gegen Niederstetten. Die Erfolgsserie hielt an: Mit einem überragenden Teamergebnis von 1905 Ringen holten sich die Mergentheimer Luftgewehrschützen auch gegen Schwäbisch Hall den Sieg und rückten in der Gesamtwertung bis auf Platz zwei vor. Den Platz verteidigte die Mannschaft durch ein 4:1 gegen Bölgental.

Spannend wurde es dann gegen Tabellenführer Edelfingen. Kurz vor Ende stand es 2:2, das letzte Duell zwischen Markus Münig (DMSG) und Sina Spitznagel (SV Edelfingen) sollte die Entscheidung bringen. Bis zum letzten Schuss musste die DMSG Daumen drücken, doch Markus Münig behielt die Nerven und entschied mit sehr guten 386 Ringen nicht nur das Duell, sondern auch den Wettkampf zugunsten der DMSG. Damit übernahm die DMSG die Tabellenführung. Daran änderte auch der letzte Wettkampf gegen Gründelhardt nichts mehr, der mit 5:0 gewonnen wurde. Somit sicherten sich die Mergentheimer Luftgewehrschützen den ersten Platz vor Edelfingen und Oberkessach.

Bei sieben Wettkämpfen mit jeweils fünf Schützen erreichte die erste Mannschaft der DMSG hervorragende 27 Einzelpunkte von maximal möglichen 35.

In der Einzelwertung landete Markus Münig auf Platz vier mit einer durchschnittlichen Ringzahl pro Wettkampf von 384,29 Ringen, Michael Krank wurde Fünfter mit 383,43 Ringen.

Nun bleibt abzuwarten, ob der Relegationswettkampf stattfinden und sich das Team aus der Großen Kreisstadt auch dort behaupten kann. Im Erfolgsfall würde dies den Aufstieg in die Landesliga bedeuten. mcm