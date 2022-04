In diesem Zustand ist Crailsheim in der BBL nicht konkurrenzfähig

Hamburg – Crailsheim 113:63

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Crailsheim: Lewis (9), A. Kovacevic (4), Lasisi (13), Harris (3), Kindzeka (2), D. Kovacevic (4), Radosavljevic (9), Gudmundsson (7), Aririguzoh (6), Caffey (9).

Zum 28. Spieltag der Basketball-Bundesliga reisten die Merlins Crailsheim in den hohen Norden, um bei den Hamburg Towers anzutreten. Im direkten Duell der Tabellennachbarn galt es für die Zauberer, den Anschluss an die Playoff-Plätze zu halten. Dafür mussten die Hohenloher weiterhin auf die deutschen Leistungsträger Maurice Stuckey und Fabian Bleck verzichten, auch der Ex-Hamburger TJ Shorts II konnte nach seiner Verletzung nur vom Spielfeldrand zusehen. Von Beginn an brachten die Gastgeber mehr Energie auf das Parkett. Den Merlins merkte man die wenigen Trainingseinheiten und die Folgen der Corona-Erkrankungen merklich an. Somit erspielten sich die Towers schon im ersten Viertel einen zweistelligen Vorsprung heraus, den sie Stück für Stück vergrößerten. Am Ende stand ein 113:63-Heimsieg auf der Anzeigetafel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Trainer Sebastian Gleim sagte: „Hamburg war uns in allen Bereichen, im körperlichen Zustand, Geschwindigkeit und spielerisch, überlegen. Ich denke das Hinspiel war klar für uns, heute war das Rückspiel klar für Hamburg. Wir sind aktuell nicht die Mannschaft, die auf so einem Level Basketball spielen kann. Weder vom Fitnesszustand, noch vom Verständnis füreinander. Wir haben seit dem Ausfall von TJ Shorts nicht mehr zusammen trainiert und müssen jetzt die neuen Verletzungen, den luxierten Finger von Harris und den Verdacht auf Muskelfaserriss bei Gudmundsson, überprüfen. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir, vor allem körperlich, wieder in die richtige Richtung kommen.“

Mit an Bord war zwar neben Bogdan Radosavljevic, der bereits unter der Woche überraschend sein Comeback gab, auch wieder Center-Kollege Richmond Aririguzoh. Dennoch fehlten mit Stuckey und Bleck noch zwei Leistungsträger im Team von Sebastian Gleim, bei Hamburg musste kurzfristig Caleb Homesley passen. Da es nach drei Vierteln bereits 90:50 für Hamburg stand nutzten Spieler beider Teams die letzten zehn Minuten, um sich ins Rampenlicht zu spielen. Bei den Hausherren kam Center Drescher zu viel Spielzeit, bei den Gästen stand Aleksa Kovacevic im gesamten Schlussviertel auf dem Parkett. Zum Abschluss des Spiels kam auch Big Man Dejan Kovacevic zu seinem ersten Erfolg aus dem Spiel heraus, sein Dreier brachte den 113:63-Endstand. Crailsheims Topscorer war Elias Lasisi mit 13 Zählern, Hamburgs Jaylon Brown markierte 29 Punkte.

Nach fünf Auswärtsspielen in Folge warten in der dieser Woche zwei Heimspiele auf die Merlins: Am Mittwoch gegen den MBC, drei Tage später ist Heidelberg zu Gast. cdud

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3