In Bestenliste gesprungen

Am Mosbacher Sprungmeeting. im Elzstadtion nahmen auch sieben Sportlerinnen und Sportler des TSV Buchen teil. Trotz des coronabedingt großem Trainingsrückstandes im Sprung-Trainingerbrachten die Leichtathleten viele gute bis sehr gute Leistungen.

Die 14-jährige Linda Flores übersprang im Hochsprung die Höhe von 1,45 Meter und steigerte damit sie ihre Bestleistung erheblich. Sie gewann den Wettkampf und platziert sich damit in der badischen Bestenliste unter den zehn besten Springerinnen. Auch Jule Hauk gewann in der Altersklasse U20 den Hochsprung. Über einen guten zweiten Platz in Hochsprung durfte sich Karen Seefelder in der U18 und Tim Ehret in der Altersklasse männlich M14 freuen. Tim Ehret übersprang dabei die Höhe von 1,40 Meter, was auch für ihn eine deutliche Leistungssteigerung bedeutet.

Die 12-jährige Charlotte Mechsner übersprang solide 1,28 Meter. sie blieb dabei knapp unter ihrer Bestleistung und wurde Dritte. Den Weitsprung-Wettbewerb entschied sie dagegen für sich. Mit 4,44 Meter erreichte sie die beste Weite aller weiblichen Teilnehmerinnen. Auch sie platziert sich damit unter den besten zehn Weitspringerinnen in Baden. Weitere gute Leistungen mit Weiten über vier Meter erreichten Jule Hauk, die den Weitsprung U20 gewann, Linda Flores mit persönlicher Bestleistung von 4,36 Meter, Karen Seefelder, Tim Ehret, Nico Türschel und Amy Trunk. bl