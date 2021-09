Im Viertelfinale kommt es zu einer Neuauflage des German Bowls von 2019

Am Samstag treten die Schwäbisch Hall Unicorns beim EMKA-Gameday um 16.15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) im Haller Optima Sportpark zum Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft 2021 an. Sie empfangen keine geringeren als die Deutschen Rekordmeister, die NewYorker Lions aus Braunschweig! Bereits um 16 Uhr startet die Liveübertragung im Free-TV auf „Sport1“.

„Diese Begegnung haben wir uns und unseren Fans schon lange als Heimspiel gewünscht“, freut sich der Unicorns-Vorsitzende Jürgen Gehrke. Kein Wunder, treten am Samstag doch die beiden besten und erfolgreichsten deutschen Footballteams des letzten Jahrzehnts gegeneinander an. „Diese Paarung ist ein echter Knaller und wir freuen uns sehr, dieses Spiel im OPTIMA Sportpark präsentieren zu können“, so Gehrke.

Aufhalten wollen die Unicorns die Lions aus Braunschweig. © Löffler

Braunschweig und Schwäbisch Hall waren in den 2010er-Jahren die dominierenden Standorte der SharkWater GFL. Von 2011 bis 2019 standen die Unicorns achtmal im German Bowl und konnten ihn viermal gewinnen. Braunschweig erreichte das Endspiel in diesen neun Jahren sechsmal und ging fünfmal als Sieger vom Platz. Fünfmal standen sich die Kontrahenten dabei im Endspiel direkt gegenüber und viermal durften die Niedersachsen dabei den Pokal mit nach Hause nehmen. Zuletzt 2019 mit einem knappen 10:7-Erfolg in Frankfurt, mit dem auch die legendäre Serie der Haller nach 50 Siegen in Folge beendet wurde.

Mit insgesamt 18 Bowl-Teilnahmen und zwölf German-Bowl-Siegen sind die NewYorker Lions die deutschen Rekordmeister. Wie die Unicorns im Süden, so dominierten sie in den letzten Jahren die Nord-Gruppe der SharkWater GFL. Nach der wegen Corona ausgefallenen Saison 2020 taten sich die Niedersachsen allerdings schwerer als sonst, ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Man startete ungewohnt schwach in die Saison, konnte während der Punktrunde aber Boden gut machen.

Am Ende erreichten die Niedersachsen den vierten Platz im Norden und erhielten somit das Auswärtsticket zum Viertelfinale gegen die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Südmeister, die Schwäbisch Hall Unicorns. Der K.O.-Modus der Playoffs sorgt dabei nun für höchste Spannung, denn alle bisherigen Ergebnisse sind Makulatur: Der Sieger des Viertelfinals zieht ins Halbfinale ein, egal wie er zuvor durch die zehn Punktspiele in seiner Gruppe gekommen ist.

Corona-Beschränkungen: Wer Tickets an der Tageskasse kauft, muss sich am Stadioneingang mit der Smartphone-App „Luca“ registrieren. : Auf dem gesamten Stadiongelände gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, auch auf den Sitzplätzen.