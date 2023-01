Im Kellerduell wartet der eigene Lieblingsgegner

Die Bundesliga-Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim sind in ihrem ersten Spiel des Jahres auswärts gefordert. Am Mittwoch, 4. Januar, treffen sie in Braunschweig auf die dortigen Basketball Löwen. Nach zuletzt vier BBL-Niederlagen in Folge möchte die Mannschaft von Nikola Markovic in Niedersachsen wieder in die Spur finden. Braunschweig selbst ist sogar schon seit sechs Spielen sieglos und auf dem letzten Tabellenplatz der BBL platziert. Sprungball in der Volkswagen Halle ist um 19 Uhr.

Neuauflage des Pokal-Halbfinals

Braunschweig gegen Crailsheim, das ist auch die Neuauflage des Pokal-Halbfinals aus der Vorsaison. Damals behielten, wie auch in den beiden BBL-Partien, die „Zauberer“ aus Hohenlohe die Oberhand. Der Einzug ins Pokalfinale war einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte. Generell wurden die Löwen in den vergangenen Jahren zu einem der Lieblingsgegner der Merlins. Zuletzt gab es gegen die Niedersachsen sieben Siege in Folge für die Crailsheimer. Diese Serie soll auch im ersten Duell des Jahres 2023 nicht reißen. Bislang spielten beide Teams noch zu oft unter ihren Möglichkeiten: Braunschweig ist aktuell mit einer 2:10-Bilanz auf dem letzten Tabellenplatz, die Merlins sind mit ihrer 3:9-Bilanz auf Rang 16.

Crailsheims Cheftrainer Nikola Markovic kennt die Stärken der Niedersachsen: „Wir treffen auf ein sehr talentiertes Team, das offensiv und defensiv immer mit viel Energie spielt. Die Braunschweiger waren in den meisten Spielen auf Augenhöhe mit ihren Gegnern. Das heißt für uns, dass wir über 40 Minuten fokussiert bleiben müssen, vor allem in der Defensive.“

Myles feiert Debüt

Braunschweigs unangefochtener Topscorer ist David Krämer mit 18,2 Punkten und 3,9 Rebounds. Doch der Nationalspieler verletzte sich Mitte Dezember am Knie und wird deshalb genauso fehlen wie Youngster Luc van Slooten. Die Niedersachsen reagierten jedoch auf die Ausfälle und verpflichteten kurz vor Jahresende den amerikanischen Point Guard Divine Myles. Der 26-jährige spielte in der vergangenen Saison in der zweiten französischen Liga. Im Sommer folgte dann der Wechsel nach Russland, wo er jedoch nur auf einen Einsatz kam.

Die Merlins können auf ihren vollständigen Kader zurückgreifen. „Hinter uns liegt eine sehr gute Trainingswoche. Diese wollen wir jetzt auf das Spiel übertragen. Wir gehen hochmotiviert in die Partie und wollen auf diesem „heißen“ Court unser Bestes geben“, gibt Headcoach Nikola Markovic vor.