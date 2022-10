Für den Bundespokal im Gerätturnen am 23. Oktober in Hösbach bei Aschaffenburg wurden Sebastian Wiese (Altersklasse 12 bis 15), Pascal Briem, Tobias und Christoph Schmelcher (jeweils AK 16 bis29) in die Auswahlmannschaft vom Badischen Turnerbund (BTB) nominiert.

Alle vier Kunstturner vom FC Viktoria Hettingen haben bei verschiedenen Wettkämpfen auf Badischer Ebene Landesfachwart und

...