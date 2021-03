Bayreuth – Crailsheim 97:78 (28:14, 24:27, 22:19, 23:18)

Crailsheim: Bell-Haynes (18), Stuckey (10), Hilliard IV. (5), Lasisi (6), Highsmith (14), Bleck (2), Radosavljevic (8), McNeace (8), Jones (7).

Die Hakro Merlins Crailsheim haben in der Basketball-Bundesliga das dritte Spiel in Folge verloren. Wie am vergangenen Mittwoch gegen Würzburg kamen die Zauberer nicht so recht in das Spiel und liefen früh einem zweistelligen Rückstand hinterher. Bayreuth spielte ihre Angriffe hingegen konsequent zu Ende und hielt Crailsheim auf Distanz. Das Endergebnis war dann 97:78

Crailsheim Trainer Tuomas Iisalo sagte: „Wir haben in der Verteidigung zwar vieles besser gemacht als noch am Mittwoch, aber dennoch waren wir oft einfach ein wenig zu langsam. In der Offensive haben wir nie unseren Rhythmus gefunden, obwohl wir einige schwierige Würfe getroffen haben. Alles in allem war es ein verdienter Sieg für Bayreuth.“

Die ersten Minuten gehörten den Gastgebern, die nach drei Minuten mit 10:3 führten und Tuomas Iisalo zur ersten Auszeit zwangen. Den 9:0-Lauf der Bayreuther unterbrach Jeremy Jones mit zwei Freiwurftreffern. Dennoch brachten die Franken ihre Würfe konsequenter im Korb unter, so dass die Zauberer nach fünf Minuten einem zweistelligen Rückstand hinterherlaufen mussten (5:16). Die Franken zeigten sich in der Anfangsphase vor allem offensiv stark und ließen kaum Chancen ungenutzt, weshalb die Crailsheimer mit einem 14:28-Rückstand in das zweite Viertel starteten.

Dort war zunächst Boggy „von Downtown“ erfolgreich, kurz darauf ließ es McNeace mit einem Dunking krachen. Bayreuth zeigte sich allerdings vor allem offensiv stark und hielt die Gäste somit auf Distanz. Highsmith sorgte Mitte des zweiten Abschnitts mit zwei Treffern von der Dreierlinie für Aufsehen. Doch auch Bayreuth zeigte hier seine Stärken: Walker brachte seinen Dreier im Korb unter und erhöhte auf 50:33 (18.). Mit der letzten Aktion der ersten 20 Minuten wurde Boggy gefoult, außerdem kassierte Roel Korner ein technisches Foul. Nach den erfolgreichen Freiwürfen ging es mit einem 52:41 in die Kabinen.

Stuckeys Spin-Move

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte stoppten die Crailsheimer das Offensivfeuerwerk der Gastgeber zu selten. Allerdings fanden die Merlins nun im eigenen Angriff häufiger zum Erfolg. Bell-Haynes, Hilliard, Highsmith und zwei Mal Lasisi ließen es von „Downtown“ regnen. Nach 27 Minuten verkürzten sie auf 58:66 – die nächste Auszeit von Bayreuth folgte. Maurice Stuckey sorgte mit einem schönen Spin-Move kurz vor der letzten Viertelpause für weitere Zähler. Den Schlusspunkt im dritten Spielabschnitt setzte allerdings Bayreuths Seiferth. Nach seinem Korbleger ging es mit 74:60 in die letzten zehn Minuten.

In die starteten die Merlins Crailsheim entschlossener. Boggy traf zunächst per Dreier, kurz darauf holte er sich den Ball in der Defense. Stuckey verwertete den folgenden Angriff mit einem Floater zum 65:74. Doch dann zeigte vor allem Nationalspieler Andreas Seiferth seine Qualitäten, mit seinem And-one zogen die Gastgeber wieder etwas davon (79:66, 23. Minute).

Der spektakulärer Drei-Punkt-Wurf von Bartley läutete die Schlussminuten ein. medi Bayreuth agierte nun zwingender und konnte sich entscheidend absetzen. Nach 38 Minuten schraubte Olisevicius auf 91:70 – die Vorentscheidung. Nun konnten Jones und Stuckey von der Dreierlinie verkürzen, doch am Gesamtergebnis änderte das nur wenig.

Mit insgesamt 97:78 endete der Auftakt in den 22. Spieltag, die Zauberer mussten die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. auf