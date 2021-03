Fränkische Nachrichten Plus-Artikel American Football - Nach fünf Jahren in den USA ohne „Happy End“ in der NFL freut sich Moritz Böhringer auf sein zweites Engagement bei den Schwäbisch Hall Unicorns „Ich will einfach nur Football spielen“

„In Deutschland hat mir Football am meisten Spaß gemacht“, sagt Moritz Böhringer (links), der nach fünf Jahren in den USA wieder zu den Schwäbisch Hall Unicorns zurückgekehrt ist. © Löffler