Hoffnungen erfüllten sich nicht

Am 7. Spieltag der badischen Oberliga verlor der SC BG Buchen sein Heimspiel gegen die dritte Mannschaft des deutschen Rekordmeisters OSG Baden-Baden nach einem spannenden und qualitativ sehr hoch stehenden Wettkampf mit 3:5. Buchen behält damit bei 6:8-Mannschaftspunkten den fünften Rang in der Tabelle, allerdings nur wegen der minimal besseren Feinwertung vor dem SC Brombach, dem nächsten Buchener Gegner (am 19. März).

Beide Teams nur zu siebt

Beide Teams traten jeweils nur zu siebt an, so dass die beiden kampflosen Bretter (GM Vadim Milov für Gäste am Spitzenbrett und Karlheinz Eisenbeiser an Brett 8 für die Gastgeber) gleich zu Beginn einen 1:1-Stand ergaben.

Nach drei Stunden Spielzeit waren alle übrigen Partien auf Augenhöhe laufend noch in vollem Gange, jedoch hatten die Odenwälder insgesamt betrachtet ein gutes Gefühl. Allerdings geriet IM Henryk Dobosz (an Brett 3 für Buchen) mit Schwarz gegen die gnadenlos spielende IM Ketino Kachiani-Gersinska immer mehr unter Druck, dem er nicht mehr standhalten konnte und die Partie aufgab.

Den Ausgleich für Buchen schaffte dann IM Etienne Mensch (Brett 5) gegen WIM Iamze Tammert (Brett 5) in einer wahrhaftigen Glanzpartie, die er mit einem mehrere Züge anhaltenden Opferreigen höchst beeindruckend abschloss.

Doch nur wenig später gerieten die Odenwälder erneut in Rückstand, da FM Gerhard Junesch eine wohl mögliche Remisabwicklung gegen Artem Dobrosmyslov ausließ und verlor. Dobrosmyslov rangiert nun mit tollen 5,5 erspielten Zählern (aus sechs Partien) auf Platz zwei der Top-Ten-Liste.

Geschickt verteidigt

Hoffnungen bestanden auf Buchener Seite danach immer noch, denn GM Mihajlo Stojanovic hatte an Brett 2 gegen die GM-Legende Philipp Schlosser materiell einen Bauern mehr und IM Amadeus Eisenbeiser knetete an Brett 4 in einer positionell vorteilhaften Stellung seinen Schweizer IM-Kollegen Heinz Kühn. Doch in beiden Partien sprangen für die Gastgeber nur Unentschieden heraus, denn die routinierten Gegner verteidigten sich äußerst geschickt und brachten ihr Team mit 4:3 in Führung. IM Amadeus Eisenbeiser befindet als einziger Buchener mit 4,5 Zählern (aus sieben) in der Top-Ten-Liste auf dem geteilten achten Platz.

Nun lief nur noch die Partie von Mannschaftsführer Carsten Gogollok (Brett 7) gegen das Gäste-Nachwuchstalent Philipp Schmitt. Die Position hier war – als die Partie sich bereits im Endspiel befand – materiell noch vollkommen ausgeglichen. Der Baden-Badener jedoch lehnte das Remisangebot von Gogollock ab und holte nach mehr als fünf Stunden Spielzeit gegen den tapfer kämpfenden Buchener den vollen Punkt zum letztendlich 3:5-Endstand für den Tabellenzweiten, der aber nicht aufsteigen kann, da sich in der nächsthöheren Spielklasse die „Zweite“ der OSG spielt. . kb