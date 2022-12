Hoffen auf Schützenhilfe

Mit einem Sieg und einer Niederlage ist der TSV Marbach mit seinen Oberliga-Schützen dem Klassenerhalt einen kleinen Schritt näher gekommen. Am dritten Wettkampftag der Oberliga-Saison war der TSV zu Gast beim KKS Reihen. Hier wurden die Wettkämpfe fünf und sechs ausgetragen. Die Gegner waren der KKS Reihen sowie der KKS Oberöwisheim.

Gleich der erste Wettkampf des Tages ging gegen den Gastgeber aus Reihen, den der TSV Marbach mit einem deutlichen 4:1 für sich entschied. Die Bestleistung für den TSV erzielte hier Daniela Hefner mit 386 Ringen. Die Ergebnisse im Detail: Wolfgang Keil (KKS Reihen) 388 Ringe gegen Katharina Beuchert (TSV) 378 Ringe; Nathalie-Jolie Holzapfel 378 gegen Daniela Hefner 386; Philipp Rothenhöfer 373 gegen Lara Baumbusch 379; Walter Pfeil 369 gegen Igor Devlikamov 379; Udo Eiermann 368 gegen Fabian Göll 369.

Nach einer kurzen Mittagspause bestritt der TSV Marbach den Wettkampf gegen das Ligaschlusslicht aus Oberöwisheim. Was auf dem Papier eigentlich für den TSV sprechen sollte, endete letztendlich mit einer unglücklichen 2:3-Niederlage. Bei diesem Wettkampf schoss Daniela Hefner mit 388 Ringe das Bestergebnis für den TSV Marbach. Die Ergebnisse im Detail: Daniela Hefner 388 Ringe gegen Leon Stephan 387 Ringe; Lara Baumbusch 374 gegen Fabienne Götzl 384; Igor Devlikamov 374 gegen Monik Bauer 375; Amelie-Viviane Fleckenstein 371 gegen Friso Fesenbeck 362; Annika Besserer 349 gegen Yannick Kooss 359.

Ein Ring entscheidet

In einem Spannenden Duell auf Position 3 entschied der letzte Schuss von Igor Devlikamov zwischen Sieg und Niederlage. Mit einer 8,4 hatte er im Endresultat nur einen einzigen Ring weniger als seine Gegnerin, was aber für den KKS Oberöwisheim siegentscheidend war.

Der TSV Marbach steht nun weiterhin im Mittelfeld der Tabelle auf Platz 5 mit 4:8 Mannschafts- und 13:17 Einzelpunkten.

Weiter geht es dann am 22. Januar mit dem dem siebten und letzten Wettkampf der Saison, an dem der TSV Marbach als „wettkampffrei“ lnicht mehr aktiv in das Geschehen eingreifen kann. Für einen sicheren Klassenerhalt muss der TSV nun auf etwas Schützenhilfe von den Meisterschaftsfavoriten aus Kronau und Walldorf hoffen. hels

Info: Aktuelle Informationen zum TSV Marbach finden Sie auch unter www.tsv-marbach.net