Hoffen auf einen Sahnetag

Der Pokalsieger kommt nach Ilshofen: Am Sonntag ist das Münchener Starensemble des FC Bayern zu Gast in der Stierkampfarena. Die heimstarken Crailsheim Merlins wollen nach der Niederlage gegen Würzburg wieder in die Spur finden, wenngleich sie einen Sahnetag benötigen, um die Bayern zu schlagen. Sprungball ist um 15 Uhr.

In den entscheidenden Wochen befinden sich bereits die Merlins Crailsheim. Für sie steht der Klassenerhalt ganz oben auf der Prioritätenliste, dafür haben sie sich in den Heimspielen gegen Ulm, Braunschweig und Bayreuth eine gute Ausgangslage erarbeitet. Zuletzt verlor man jedoch in heimischer Halle gegen Würzburg (85:86).

Die Oberbayern befinden sich in der Tabelle hinter Berlin und Bonn und werden voraussichtlich als Drittplatzierter in die Playoffs einziehen. Dafür möchten sie sich in den verbleibenden Hauptrundenspielen in Form bringen und nach drei Jahren die deutsche Meisterschaft wieder nach München bringen. Für das große Ziel hat sich die Mannschaft von Coach Andrea Trinchieri vor der Saison allen voran mit deutschen Leistungsträgern verstärkt. Der jüngste Neuzugang ist Zylan Cheatham. Der athletische Power Forward wurde nach der Verletzung von Augustine Rubit an die Isar geholt und hat sich schnell ins Team integriert.

Die Hausherren gehen als klarer Außenseiter in die Begegnung, doch sie möchten das Spiel vor heimischer Kulisse ausgeglichen gestalten. „Am Samstag treffen wir auf eine Euroleague-Mannschaft. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre Athletik und den großen Kader aus. Wir brauchen einen perfekten Tag mit 40 Minuten Einsatz und Konzentration“, sagt Merlins-Coach Markovic. cdud