Höchster Saisonsieg der „Grün-Weißen“

DJK Karlsruhe Ost – TSV Buchen 66:96 (19:19, 13:26, 15:25, 19:26)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Buchen: Hartmann, Heydler, N. Linsler, Heizmann, M. Linsler, L. Linsler, Oberhauser, Haas, Lemp, Saur.

In dieser Oberliga-Partie ließ der TSV Buchen von Anfang an den Ball souverän laufen und punktete sowohl unter dem Korb als auch mit Würfen von außerhalb der Zone.

Mehr zum Thema Basketball Mit hoher Intensität Mehr erfahren Basketball BG setzt ihren Höhenflug fort Mehr erfahren

Die Karlsruher Mannschaft blieb zunächst, auch durch einige gut geworfene Dreier, immer in Reichweite (19:19). Im zweiten Viertel gelang es den Grün-Weißen, in der Offensive weiterhin ihre Center direkt unter dem Korb zu bedienen. Auch in der Verteidigung kam das Gastteam nun besser ins Spiel und schaffte es, sich von den Karlsruhern mit 32:45 abzusetzen.

Diese konzentrierte Spielweise setzten die Gäste auch nach der Pause fort: Durch gute Verteidigung und einige Fastbreaks konnte Buchen die Führung auf einen komfortablen 70 Vorsprung ausbauen. Auch im letzten Viertel spielte der TSV seine Spielzüge weiterhin konsequent aus und erzielte so mit 96:66 den höchsten Sieg der Saison. Mit dem Ergebnis ist das Team rund um die Coaches Christian Saur und Jens Oberhauser hoch zufrieden und will unbedingt in der kommenden Woche auf diesem Erfolg aufbauen, wenn mit Staufen ein weiteres Auswärtsspiel ansteht.

BG Viernheim/Weinheim – TSV Buchen 59:53 n. V.

Die Partie der Frauenmannschaft des TSV Buchen verlief sehr spannend.

Obwohl krankheitsbedingt personell geschwächt, gab das Team alles alles und blieb, vor allem aufgrund wichtiger Punkte von Amelie Kaminsky, immer an den knapp Gegnerinnen dran. Im letzten Viertel schafften die Buchenerinnen dann sogar den Ausgleich. mit 49:49 in die Verlängerung, die schlussendlich mit 53:59 knapp verloren ging.

Dennoch zeigte das Frauenteam des TSV Bucjem mit Blick auf die „dünne Bank“ eine sehr gute Leistung. ag