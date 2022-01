Hochklassiger Gegner für Unicorns

Seit zwei Jahren ist es geplant, nun soll es klappen: Die Schwäbisch Hall Unicorns treten gegen die Helsinki Roosters und damit gegen eines der Top-Teams im europäischen Football an. Am 23. April werden die Haller zu Gast in Finnland sein. Mit diesem Spiel läuten der amtierende deutsche Vizemeister aus Schwäbisch Hall und der Rekordmeister der finnischen Maple League die Footballsaison 2022 mit einem internationalen Spiel auf Top-Niveau ein. „Es freut mich extrem, dass wir das Spiel gegen Helsinki nach zwei Jahren Planung nun endlich zustande bekommen und wir das Spieljahr 2022 gegen die Roosters eröffnen können”, sagt Halls Cheftrainer Jordan Neuman. „Unser Ziel war es, die beste sportliche Herausforderung zu finden und dabei gleichzeitig unseren Spielern ein attraktives, internationales Auswärtsspiel zu ermöglichen. Mit dem Spiel in Helsinki haben wir beides erreicht.“ axe

