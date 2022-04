Historisch, sportlich und sehr attraktiv

Seit nunmehr zwei Jahren versuchen die Organisatoren des Flugplatzrennens in Walldürn die traditionelle Veranstaltung Odenwald Klassik durchzuführen, jedoch verhinderte jedes Mal Corona das Motorsport-Event im Wallfahrtsort. Ob es wohl daran lag, dass es die 13. Auflage des Rennens ist? Nun wird vom 10. bis 12. Juni ein weterer Anlauf unternommen.

Im Jahr 2008 war es erstmals so weit. Da führten die Freunde klassischer Motorräder auf dem Sportflugplatz Walldürn Parade- und Präsentationsläufe für Solo- und Seitenwagen-Motorräder durch. Dabei erinnerte das Revival an das im Nachbarort Buchen stattgefundene Odenwaldring-Rennen der 50er Jahre, das auf einem Teil der abgesperrten Bundesstraße stattfand. Über 20 000 Besucher pilgerten damals an die Strecke, um die tollkühnen Männer auf ihren Motorrädern zu bestaunen. Aber der zunehmende Straßenverkehr und dann Sperrungen der öffentlichen Straßen für das Rennen verhinderte eine Fortsetzung (wir berichteten).

Rennen „unterm Tower“: Die 13. Auflage der Odenwald Klassik soll vom 10. bis 12. Juni in Walldürn stattfinden. © Klaus Narloch

Seitdem ist viel Zeit vergangen. Nur noch die älteren Mitbürger erinnern sich an die Rennen. Doch die Erinnerung an diese Zeiten hat sich die Veranstaltergemeinschaft auf ihre Fahnen geschrieben. Auf dem Flugplatz Walldürn mit der Start- und Landebahn und dem Taxiway waren ideale Voraussetzungen für eine Wiederauflage des Events gegeben. Seitdem wird der knapp zwei Kilometer lange Rundkurs einmal im Jahr zur Rennstrecke umfunktioniert.

Im Reigen großer Namen

Das Flugplatzrennen wurde in die internationale Veranstaltungsserie der Moto Trophy integriert. So wird die Veranstaltung und Walldürn in einem Atemzug mit den bekannten Rennstrecken Europas, wie der Grand Prix Circuit Assen (Niederlande), Autodrom Most (Tschechien) oder in Deutschland das Motodrom Hockenheim, Motorsport Arena Oschersleben genannt. Mit dabei sind Teilnehmer aus mehreren europäischen Ländern, die an dem langen Wochenende mit ihren Transportern und Fahrzeugen in den Odenwald ziehen.

Für die mit überregionalen Sportevents oder sonstigen Veranstaltungen nicht gerade verwöhnte Region sind die Odenwald Klassik ein Highlight. Neben den rund 250 Teilnehmern kommen auch immer zwischen 2000 bis 3000 Besucher in den Wallfahrtsort. Über solch eine kostenlose Werbung für ihre Stadt können sich die Lokalpolitiker nur freuen.

Nun hofft das Organisationsteam, dass es endlich wieder weiter geht mit der Odenwald Klassik. Und wenn die 13 erst einmal geschafft ist, hat auch der Aberglaube ein Ende.