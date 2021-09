Hier hofft Neuman auf den Extrapush

Im Halbfinale der German Football League entscheidet sich, ob die Schwäbisch Hall Unicorns zum neunten Mal in einem Endspiel um die deutsche Meisterschaft antreten dürfen, oder ob den Potsdam Royals diese Ehre zum ersten Mal in ihrer erst 16-jährigen Geschichte zuteilwird. Kickoff zu diesem Entscheidungsspiel beim AVS-Gameday ist am Samstag um 17 Uhr im Haller „Optima Sportpark“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 2018 gehören die 2005 gegründeten Potsdam Royals zum Oberhaus im deutschen Football-Sport. Zum ersten Mal schafften sie es als Zweitplatzierter der Nord-Gruppe in diesem Jahr in die Playoffs der SharkWater GFL und mit einem 36:23-Erfolg gegen die Munich Cowboys im Viertelfinale am vergangenen Sonntag qualifizierten sie sich auch prompt für das Halbfinale. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr, hatten die Royals den Weg in den German Bowl in diesem Jahr von Anfang an als Ziel ausgegeben.

Vorsicht vor Jake Mayon

Eingeschworen sind die Unicorns auf das GFL-Halbfinale. © Löffler

Entsprechend stark wurde auch die Mannschaft für die Saison 2021, in der sich insbesondere in der ersten Reihe wenig deutsche aber um so mehr europäische und amerikanische Namen finden, aufgebaut. Star des Potsdamer Angriffs ist US-Runningback Jake Mayon, der in dieser Saison mit seinen Läufen pro Spiel im Schnitt 163 Yards Raumgewinn sammelt, bereits 22 Touchdowns erzielt hat und die Statistik der Ballträger sowie der Punktesammler in der SharkWater GFL anführt.

„Die Royals sind nicht nur aber auch wegen Jake Mayon ein sehr starkes Laufteam“, weiß Halls Head Coach Jordan Neuman, der Mayon zu den besten in Europa spielenden Ballträgern zählt. „Sie haben daneben aber auch einige gute Passempfänger, die ihnen den Weg durch die Luft ermöglichen, wenn sie ihn brauchen.“ Mit dem Amerikaner PJ Settles und dem Italiener Giovanni Rescigno verfügen die Potsdamer zudem über zwei nahezu gleichwertige aber unterschiedlich spielende Quarterbacks, die sie rotierend einsetzen. Der gegnerischen Defense verlangen sie damit viel Flexibilität und Reaktionsvermögen ab.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das überrascht nicht

Vom Erfolg der Royals zeigt sich Jordan Neuman nicht überrascht: „Vor der Saison war bereits erkennbar, was für ein Team dort in Potsdam zusammengestellt wird. Es war schnell klar, dass sie 2021 ein klarer Playoff-Kandidat sein werden.“ Mit dem Defense Back Adehkeem Brown, der mit einer Interception pro Spiel in der Statistik knapp hinter Halls Monteze Latimore auf dem zweiten Platz rangiert, und dem Defense-Liner Michael Kimpiabi finden sich auch zwei Ex-Unicorns im Kader der Royals.

Verzichten müssen die Unicorns am Samstag auf Lucas Schäfer. Der Tightend hatte sich beim Haller 38:13-Erfolg gegen die NewYorker Lions Braunschweig im Viertelfinale am vergangenen Samstag eine Ellenbogenverletzung zugezogen. Auch wenn diese weniger schlimm als zunächst befürchtet ausfiel, so ist Schäfer am Samstag dennoch nicht einsatzbereit. Ansonsten lautet die Meldung von den Coaches: „Alle an Bord!“.

„Unsere Fans waren im Viertelfinale ein echter Faktor“, sagt Jordan Neuman. „Wir werden sie diese Woche wieder brauchen und hoffen darauf, dass sie erneut so lautstark im Stadion hinter uns stehen. Das macht es dem Gegner schwerer und gibt zugleich unseren Spielern einen Extrapush mit viel Energie.“

Liveübertragungen

Tickets für das Viertelfinale gibt es online im Ticketshop der Unicorns (https://unicorns.reservix.de/events) und für spätentschlossene an der Tageskasse. Live zu sehen ist das Spiel im Internet-Livestream auf https://live.gfl.info. Das zweite Halbfinale zwischen den Dresden Monarchs und den Saarland Hurricanes wird am Samstag ab 15 Uhr im Free-TV auf Sport1 übertragen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3