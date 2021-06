Hettinger müssen weiter warten

Bei einer Online-Ligatagung der Verantwortlichen des Badischen Turnerbundes wurden jetzt alle Kunstturnligen endgültig abgesagt. Die teilnehmenden Vereine waren sich einstimmig einig, die Ober-, Verband-, Landes- und Bezirksligasaison 2021 nicht zu starten.

Ursprünglich war die Ligarunde für den Zeitraum zwischen Fastnacht und Ostern vorgesehen, doch bereits um die Jahreswende war klar, dass dieser Frühjahrs-Termin nicht gehalten werden kann. Als Mindest-Vorbereitungszeit benötigen die Kunstturner nämlich drei Monate Mannschaftstraining ohne Beschränkungen, um wieder Wettkämpfe auf diesem Niveau turnen zu können. Vor allem die Gesundheit und Sicherheit müssen dabei im Vordergrund stehen, da viele Turner im vergangenen Jahr nur sporadisch, je nach Inzidenzwert, in der Sporthalle an den olympischen Geräten trainieren durften. Eine Verschiebung in die Monate Juni bis Juli ist auf Grund der Vorbereitungszeit auch nicht möglich, da von einigen Vereinen auch Mannschaften im Herbst in der Bundesliga starten. Dies würde zu Terminüberschneidungen und organisatorischen Problemen (zum Beispiel Kampfrichtermangel oder Überschneidungen bei der Belegung der Sporthallen führen

Der verantwortliche FC-Ligabeauftragte David Dittrich und sein Trainerkollege Tobias Schmelcher hoffen auf ein Mannschaftstraining nach den Sommerferien ohne Beschränkungen, um sich auf die Verbandsligarunde 2022 vorbereiten zu können. Unklar ist auch noch unter welchen Bedingungen die Wettkämpfe dann ausgetragen werden. Der BTB wird in Zusammenarbeit mit den Vereinen hierzu ein Konzept ausarbeiten.

Für die Hettinger Kunstturner wurde durch die Coronapandemie der sportliche Höhenflug gestoppt, denn als die Verbandsliga 2019 abgebrochen wurde, war man Tabellenführer. Das Trainerteam Dittrich/Schmelcher hofft, dass beim Trainingsbeginn wieder alle Turner dabei sind. ms

