Herren-65-Team peilt den Oberliga-Aufstieg an

Herren 65 Verbandsstaffel

TC RW Bad Mergentheim – TSG Schnaitheim 3:3 (7:6 Sätze). Zum dritten Verbandsspiel traten die nach zwei Spielen ungeschlagenen Bad Mergentheimer Herren 65 gegen den Tabellenführer aus Schnaitheim an. In den Einzeln setzte sich Dieter Häfele klar durch. Fritz Forler zermürbte seinen Gegner im ersten Satz und gewann danach den zweiten Satz sehr sicher. Gerd Fliegener und Dr. Uwe Haller mussten sich in jeweils zwei Sätzen starken Gegnern geschlagen geben. Beim Stand von 2:2 nach den Einzeln wurde es in den Doppeln richtig spannend. Das erste Doppel gewannen en Forler und Fliegener in einer sehr hochklassigen Begegnung. Nachdem Häfele und Dr. Moll den ersten Satz verloren hatten, wendete sich das Blatt im zweiten Satz in Richtung Gesamtsieg, wobei die Gegner in diesem Dppel den entscheidenden Match-Tie-Break gewannen. Da die Mergentheimer in den Doppeln einen Satz mehr gewonnen hatten, verbuchten sie den knappen Gesamtsieg für sich. Sie übernahmen damit die Tabellenführung und haben gute Aufstiegschancen.

Einzel: Forler 7:5, 6:1, Häfele 6:2, 6:2, Fliegener 1:6, 3:6, Dr. Haller 0:6, 0:6. – Doppel: Forler/Fliegener 6:3, 6:0, Häfele/Dr. Moll 3:6, 6:1, 7:10.

Damen 65 Oberligastaffel

TC Weissenhof – TC RW Bad Mergentheim 3:3 (6:6 Sätze, 47:49 Spiele). Die Damen 65 haben mit einem denkbar knappen Sieg die Tabellenführung übernommen. Hiltrud Schnaith gewann in souveräner Manier in zwei Sätzen. Hingegen hatten Ann Kruttschnitt und Chris Schäferle keine Chance gegen zu starke Gegnerinnen. Dora Hörner setzte jedoch wieder ein deutliches Zeichen und überließ ihrer Gegnerin lediglich ein einziges Spiel. Somit ergab sich ein Zwischenstand nach den Einzeln von 2:2 Punkten. Das erste Doppel, stark aufgestellt mit Hiltrud Schnaith und Dora Hörner sicherte den nächsten Punkt. Chris Schäferle und Rosi Herbst mussten sich nach hartem Kampf knapp geschlagen geben. Trotzdem reichte das Ergebnis nach Gleichstand der Matches und der Sätze mit knappen zwei Spielen Vorsprung zum Sieg.

Einzel: Schnaith 6:4, 6:1, Kruttschnitt 1:6, 2:6, Schäferle 2:6, 2:6, Hörner 6:1, 6:0. – Doppel: Schnaith/Hörner 6:1, 6:3 und Schäferle/Herbst 1:6, 5:7.

Herren Kreisstaffel

TC RW Bad Mergentheim II – TSV Künzelsau III 6:0. Mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen Künzelsau III hat sich die zweite Herrenmannschaft des TC RW Bad Mergentheim vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisstaffel sichern. Das Meisterstück wurde ohne Satzverlust perfekt gemacht.

Einzel: Dominik Schnabel 6:1, 6:2. Marc-Sören Schwarzer 6:3, 6:1. Linus Löffler 6:3, 6:2. Daniel Zorn 6:1, 6:1. – Doppel: Schnabel/Löffler 6:0, 6:1, Schwarzer/Zorn 6:2, 6:0.

Damen 50 Staffelliga

VfL Eberstadt – TC RW Bad Mergentheim 3:3 (6:6 Sätze, 54:52 Spiele). Im vorletzten Spiel der Medenrunde mussten sich die Mergentheimer Damen erneut dem Gegner mit nur zwei Spielen Unterschied geschlagen geben. Die Siege in den Einzeln holten bei diesem Auswärtsspiel souverän Marianne Retzbach und Lucia Schultz-Henninger. Lucia lag im ersten Satz bereits zurück und sicherte sich nach hartem Kampf dann jedoch noch die Punkte. Hannelore Metzger und Ute Ziegler unterlagen klar in zwei Sätzen. Somit mussten die nach dem Stand der Einzel von 2:2 wieder die Doppel die Entscheidung bringen. Beim Doppel Retzbach/Schindler gab der Gastgeber beim Stand von 5:5 verletzungsbedingt auf. Das Doppel Metzger/Schultz-Henninger verlor den ersten Satz unglücklich im Tie-Break und dann auch noch den zweiten Satz. Beim Stand von 3:3 und 6:6 entschieden die Spiele über den Sieg – und hier lautete der Endstand 54:52 für den Gastgeber.

Einzel: Metzger 0:6, 2:6, Ziegler 2:6, 2:6, Retzbach 6:2, 6:3, Schultz-Henninger 7:5,6:2. – Doppel: Metzger/Schultz-Henninger 6:7, 2:6, Retzbach/Schindler 5:5 (Aufgabe Eberstadt).

Herren 65 Staffelliga

TC RW Bad Mergentheim II – TC Sulmtal 2:4. Gegen den TC Sulmtal hatten die Herren 65/2 wie erwartet einen schweren Stand. Nach den Einzeln stand es nach prächtigen Siegen von Wiktor Henzel und Erwin Metz und Niederlagen von Manfred Throm und Kuno Schreider noch aussichtsreich 2:2. Mit den Doppeln versprach man sich realistische Chancen noch auf den Gesamtsieg. Das zweite Doppel mit W. Henzel und E. Metz verlor nach großer Gegenwehr letztlich dann doch unglücklich. Doppel 1 mit M. Throm/K. Schreider fand überhaupt nicht zu ihrem gewohnten druckvollen Spiel und mussten dieses deutlich abgeben. Am Ende stand somit eine 2:4-Niederlage für die zweite Herren-65-Mannschaft aus Bad Mergentheim.

Einzel: Henzel 6:2, 6:7, 10:4, Throm 4:6, 2:6, Schreider 0:6, 5:7, Metz 6:1, 6:4. – Doppel: Throm/Schreider 3:6, 2:6 und Henzel/Metz 5:7, 4:6. cr