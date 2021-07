Herren-50-Team Tabellenzweiter

Das Herren-50-Team des SV Königshofen gewann sein letztes Spiel in der 1. Bezirksliga mit 5:4 gegen TSG Waibstadt/Neckarbischofsheim. Damit beendeten die Königshöfer die Medenrunde hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter aus Mosbach als Tabellenzweiter. Nach den Einzeln führten die Königshöfer bereits mit 4:2.Vierneisel auf Nr. 1 und Popp auf Nr. 5 gewannen klar in zwei Sätzen. Der Gegner von Trslic musste aus gesundheitlichen Gründen bereits im ersten Satz aufgeben. Da Bawidamann den Match-Tie-Break gewann, musste nur noch ein Doppel gewonnen werden. Diese Aufgabe lösten Henning/Rückert souverän in zwei Sätzen. Die Einzelergebnisse: Vierneisel 6:2, 6:3, Trslic 3:2 (Aufgabe des Gegners), Imhof 1:6, 1:6, Schäffner 0:6, 1:6, Bawidamann 6:2, 2:6, 10:5, Popp. 7:5, 6:1. – Doppel: Vierneisel/Trslic 3:6, 6:7, Bawidamann/Ham 2:6, 1:6m Henning/Rückert 6:3, 6:1. one

