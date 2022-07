Herren-40-Team machte es wie ein gutes Springpferd

Ein gutes Pferd springt bekanntlich immer nur so hoch, wie es muss. Dementsprechend macht eine clevere Tennis-Mannschaft nur so viele Siege, wie sie zum Aufstieg und zur Meisterschaft braucht. Das war die Logik von Herren 40 des Tennis-Clubs Tauberbischofsheim. Es musste 7:2 gesiegt werden – und es wurde 7:2 gesiegt. Der Tabellenletzte Mühlhausen war alles andere als ein „gemäht’s Wiesle“ für Tauberbischofsheim. Das bekam gleich Axel Vogt zu spüren, denn sein Einzel ging knapp verloren. Volker Schäfer und Thomas Heß siegten, Tobias Düll sogar zu Null. Richtig spannend machte es Heiko Schmitt: Klarer Sieg im ersten Satz, knappe Niederlage im zweiten und ein langes, extrem ausgeglichenes Match-Tiebreak - am Ende zugunsten von Schmitt. In der „Pferde-Logik“ musste noch ein Doppel gewonnen werden: der „Job“ von Heß/Düll, ein Doppel gab es gratis (ein Spieler der Gegner fehlte) und das zweite ausgespielte Doppel Schäfer/Sven Weinig ging knapp verloren. Nach der Meisterschaft geht es nun in die die zweite Bezirksliga.

Meister wurde auch die Damen-Mannschaft. Das Team war in die unterste Kreisliga gesteckt worden, weil aus einer 6er-Mannschaft eine 4er-Mannschaft wurde. Nun galt es, sich von unten wieder nach oben zu kämpfen. Diese Parole wurde ausgegeben, diese Parole wurde beeindruckend durchgezogen. Klare Siege gegen den TC Götzingen gab es für Steffi Linhart, Clara Murphy und Melina Ries. Lara Burger nutzte den ersten Satz zum „Warmspielen“, siegte dann - endlich „auf Touren“ - sehr deutlich im zweiten und nahm ihr Tempo mit ins Match-Tiebreak, damit waren alle Einzel gewonnen. Ries/Murphy ließen entschlossen den Gegnerinnen keinen Hauch von Chance - Zu-Null-Sieg. Nur Simone Schäfer/Alexandra Roth verloren ihr Doppel, was an der Saisonbilanz nichts änderte: Erwartung erfüllt. Nach der Meisterschaft wartet nun die erste Kreisliga.

Spannend gibt es zu bei der Herren-Mannschaft hatte ihre „Pferde-Logik“: egal wie, Hauptsache über die Hürde, egal wie, Hauptsache ein Sieg, sonst drohte der Abstieg. Diese Drohung war die Nadel, die ständig jeden nach vorne stach, sein Bestes zu geben: Jochen Häfner, Pierre Schmiedeke, Thomas Hess und Tobias Düll bauten gegen den TC Zwingenberg schon ‘mal siegreich am Damm gegen den Abstieg. Bei Lukas Fleck und Marco Hauser war die Nadel nicht spitz genug, sie verloren. Noch war der Klassenverbleib nicht in trockenen Tüchern, im Doppel fiel die Entscheidung. Vollendet wurde der Abstiegs-Damm in den beiden Doppel-Siegen von Häfner/Axel Vogt und Heß/Düll, die Niederlage von Fleck/Hauser wurde locker abgehakt. Abstieg verhindert, im nächsten Jahr wird voll gepowert - so die absolute Überzeugung für die nächste Saison.

Ihren Anspruch, ganz vorne in der Tabelle mitzuspielen, festigte die U15 gemischt mit ihrem 4:2-Sieg gegen Seckenheim/Brühl. Auch die Großfeld-U12 hatte ihre Sieges-Ampel auf Grün gestellt und „raste“ Neckargemünd II mit 6:0 davon.

Nur die U10-Midcourt patzte. Die siegesgewohnten Minis verloren 1:5 gegen den Tabellenersten Neckargemünd und beendeten die Saison auf dem zweiten Platz. ks