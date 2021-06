Herren 40 stehen vor der Meisterschaft

Corona lehrte auch den Tennisspielern des TC im TSV Tauberbischofsheim, was sie in den vergangenen Monaten alles vermissten. Doch nun läuft die Medenrunde 2021. „Endlich wieder Tennis, endlich wieder Wettkämpfe“, ist die einhellige Meinung bei den Spielern.

Bei den Herren 40 (1. Bezirksklasse) schlug das sportliche Herz gegen den TSC GB Wertheim zunächst einmal ziemlich schnell, denn der Gegner entpuppte sich als „echter Hammer“. Dass die Wertheimer nicht gewannen vermiesten ihnen Lucian Petre-Viziru, Jochen Häfner, Axel Vogt und Niko Götz, die alle siegten, während Volker Schäfer und Sven Weinig verloren. Im Doppel sah es dann umgekehrt aus, nur Vogt/Schäfer gewann; am ende stand ein 5:4-Erfolg.

So richtig in Fahrt

Gegen den TC Umpfertal 1 waren die Herren 40 nach dem Wertheim-Kampf so richtig in Fahrt: Jochen Häfner, Axel Vogt, Gunter Neumann, Volker Schäfer, Alexander Mauder und Jochen Dietz gewannen, und dann wurden auch noch alle drei Doppel „eingesackt“: 9:0-Sieg. Tauberbischofsheim ist damit Tabellenführer und steht vor dem Aufstieg, doch dafür muss ein Auswärtssieg in Neckarbischofsheim her – und das ist kein einfaches Pflaster.

Bei der zweiten Herrenmannschaft (4er), 1. Kreisklasse, lief es nicht so rund, das Vorbild erste Herrenmannschaft wirkte nur in Ansätzen gegen den TC Großeicholzheim 1. Dominik Sallath und Stefan Bergfeld machten klare Sachen: 2:0-Führung. Alexander Hofmann patzte und Luis Weinig verloren dagegen. Jedes Team gewann im Anschluss ein Doppel, womit der Endstand 3:3 hieß.

Die Herren 70 (4er), 2. Bezirksliga, schielten gleich zu Beginn nach dem Sieg gegen den TC Rot 1. Lothar Döring und Karlheinz Münch machten kurzen Prozess, Reiner Hammer und August Horn legten zur 4:0-Führung nach den Einzel nach. Klaus Parr/Erich Schönleber setzten die Siegeslinie fort, nur Hammer/Otmar Schäfer waren gezwungen, Rot den Ehrenpunkt zu gönnen, Endstand: 5:1 für Tauberbischofsheim.

Die Tennis-Damen, 2. Bezirksklasse, folgten gegen den TSC GB Wertheim 1 nicht den Spuren der Herren, ein positives Ergebnis zerschmolz in der Sonnenglut. Nur Steffi Linhart siegte klar, Simone Schäfer erst im Tiebreak und danach folgten ausschließlich Niederlagen: bei Christa Marko und Sandra Popp deutlich, bei Melina Ries und Alexandra Roth im Tiebreak. Stand nach den Einzeln 2:4, und im Doppel war dann nichts mehr zu holen – Endstand eine 2:7-Niederlage. Kl-Sk

