Herren 30 des TSV sind erstmals Meister

Sieben Jahre lang haben die Tennis-Herren 30 des TSV Kreuzwertheim daraufhin gearbeitet – nun sind sie mit dem ersten Meistertitel in der Kreisklasse 1 für ihre vielen Mühen belohnt worden. Mit 10:2 Punkten setzten sich die „Kreuzemer“ gegenüber den punktgleichen Verfolgern aus Karbach am Ende aufgrund des besseren Matchpunkte-Verhältnisses durch. Die Meisterschaft sicherte sich der TSV Kreuzwertheim am letzten Spieltag, als gegen den TSV Urspringen klar und deutlich mit 8:1 gewonnen wurde. Das Bild zeigt die Meistermannschaft (von links): Mario Roßberg, Sebastian Eitel, Matthias Dölger, Johannes Hock, Martin Eitel (Mannschaftsführer), Tristan Enders. Bild: Eitel

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1