Her mit dem fünften Titel

Das Spiel der Spiele wartet auf die Schwäbisch Hall Unicorns: Am Samstag treten sie in Frankfurt zum zehnten Mal in einem Endspiel um die deutsche Footballmeisterschaft, dem German Bowl an. Ihre Gegner, die Potsdam Royals, tun dies zum ersten Mal. Ziel der Unicorns: Die fünfte deutsche Meisterschaft mit nach Hause bringen. Kickoff ist im Deutsche Bank Park um 18 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinter den Unicorns liegt der größte Teil der spannendsten und arbeitsreichsten zwei Wochen in einer GFL-Saison. Die Vorbereitungszeit auf den German Bowl ist immer wieder eine ganz besondere Zeit in der es neben der Durchführung von Sondertrainingseinheiten für jeden einzelnen Spieler und Trainer gilt, den Fokus ausschließlich auf dieses eine Spiel zu legen. Die Unicorns haben Erfahrung damit, denn sie leben seit dem Halbfinalerfolg gegen die Allgäu Comets bereits zum zehnten Mal in einer solchen Konzentrationsphase.

Anders ihre Gegner am kommenden Samstag: Die Potsdam Royals haben in diesem Jahr erstmals den Sprung in den German Bowl geschafft, wovon in der Liga aber kaum jemand besonders überrascht war. Spätestens mit dem Einzug ins Halbfinale 2021, das für die Royals damals in Schwäbisch Hall mit 18:28 verloren ging, war klar, dass sich mit den Royals ein neues Team in der Topgruppe der GFL angemeldet hatte. 2022 konnten sie das bestätigen und marschierten – wie die Unicorns im Süden – ohne Niederlage durch die Punktspielrunde in der Nord-Gruppe.

Besonderer Angriffsstil

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hintergrund Landesjazzfestival 2023 in Mannheim - sicher geplant ist noch nichts Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bezirksliga Herber fordert Geschlossenheit Mehr erfahren Bezirksliga Hohenlohe Brisantes Aufsteigerduell Mehr erfahren

Gelungen ist ihnen das unter anderem mit einem besonderen Angriffsstil: „Die Royals spielen mit einer sehr explosiven und insbesondere sehr schnellen Offense, die man in dieser Form nicht oft sieht“, sagt Schwäbisch Halls Head Coach Jordan Neuman.

Darin überzeugen besonders die beiden Receiver Brandon Polk und Jarod Wolfe sowie Runningback Karri Pajarinen. Zusammen haben sie mehr als die Hälfte der beachtlichen 88 Royals-Touchdowns in diesem Jahr erzielt.

Vieles deutet darauf hin, dass am Samstag viele Punkte fallen werden. Immerhin stehen sich die beiden aktuell erfolgreichsten Angriffsformationen der GFL gegenüber. Dass die Royals im direkten Vergleich mit durchschnittlich 52 Punkten pro Spiel die Nase um zehn Zahler vor den Unicorns haben, macht sie dabei nicht unbedingt zum Favoriten. Zu oft haben die Haller in diesem Jahr ihre erste Garde bereits früh vom Feld genommen oder sie erst gar nicht auf den Platz geschickt. Auf der weißen Weste findet sich nach zwölf Spielen dennoch kein Fleck.

Ganz anders als während der Punktspielrunde wurden die Unicorns in den Playoffs von größeren Verletzungen weitgehend verschont. Einzige Ausnahme: Pechvogel Jake Parker, der sich im Viertelfinale zum zweiten Mal in dieser Saison am Knie verletzte. Ihn haben die Unicorns kurzfristig durch Bryce Nunnelli ersetzt und ansonsten freut sich Trainer Neuman über einen fitten Kader.

„Der German Bowl ist immer etwas ganz Spezielles“, sagt Neuman. „Das wichtigste, was ich möchte ist, dass unser Team locker aufspielt und das Spiel, diese Erfahrung geniest.“ Das Ziel bleibt damit aber unverrückt: Man will in Frankfurt den fünften deutschen Meistertitel gewinnen und den Pokal nach 2018 wieder nach Schwäbisch Hall holen.

Der soll dann auch am Montag um 17 Uhr auf dem Haller Marktplatz mit allen Fans, Freunden und Unterstützern bei Freibier der Haller Löwenbrauerei gebührend gefeiert werden. Die Feier wird aber auch unabhängig vom Ausgang des Spiels am Samstag stattfinden. Halls Oberbürgermeister Daniel Bullinger hat so oder so zum Rathausempfang geladen, denn es gibt auf jeden Fall auch den europäischen CEFL-Titel der TSG-Footballer zu feiern, was wegen Terminnöten bislang noch ausstand.

Info: Livestreams im Netz gibt es unter https://tv.sport1.de und unter https://livestream.com/gfltv/events/10638559, im Fernsehen wird auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ übertragen.