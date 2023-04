Hellwach in der Crunchtime

Die Merlins Crailsheim haben nach dem Erfolg gegen Braunschweig auch das zweite Kellerduell der Basketball-Bundesliga gewonnen und Tabellenschlusslicht medi Bayreuth mit 78:73 bezwungen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten präsentierten sich die Bayreuther in den letzten Spielen stark und stellten alle Uhren auf Aufholjagd im Kampf um den Abstieg. Die Bayreuther erwischten im heutigen Duell den deutlich besseren Start und konnten ihre Führung in den ersten drei Vierteln verwalten. In der berühmt berüchtigten Crunchtime drehten die Zauberer dann aber richtig auf und entschieden die Partie für sich.

Crailsheims Trainer Nikola Markovic sagte: „Bayreuth hat heute mit viel mehr Vertrauen und Energie gespielt und hoffentlich erreichen sie ihr Ziel zum Abschluss der Saison. Gratulation auch an mein Team und die Fans. Die Energie in der Halle war unglaublich und hat uns geholfen, in den letzten Minuten das Spiel für uns zu entscheiden. In der Defense waren wir heute nicht fokussiert genug und haben zu viele einfache Punkte zugelassen. Es war ein ausgeglichenes Spiel und beide Mannschaften hatten die Chance es am Ende für sich zu entscheiden. Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns und ein weiterer Schritt, um unser Ziel für die Saison zu erreichen.“

Der Vorsprung der Oberfranken war im ersten Durchgang zwischenzeitlich auf neun Punkte angewachsen. Es war der erwartete Krimi. Über 34:41 ging es zu 36:44 – dem Pausenstand.

Zu Beginn des dritten Viertels netzte Midtgaard per Korbleger ein und ließ den Vorsprung der Oberfranken weiter schmelzen. Jaren Lewis erkämpfte sich seinen Platz unter dem Bayreuther Korb und nutzte seine Chance. Die Crailsheimer kamen nun wieder auf drei Punkte ran. Doch wie schon so oft schafften sie es nicht die Führung zu übernehmen. Sie machten es den Gästen leicht, ließen defensiv nach und fanden offensiv immer weniger einen erfolgreichen Abschluss. Die hart erspielten Punkte gaben sie innerhalb weniger Spielsekunden wieder ab, was die Bayreuther nur noch mehr anspornte. So schraubten die Gäste ihren Vorsprung erneut auf elf Zähler. Mit einem Spielstand von 50:61 ging es in die letzte Viertelpause

Das Schlussviertel läutete Jaren Lewis ein und verkürzte den Rückstand auf acht Punkte. Trotz Foul netzte Arunas Mikalauskas ein und verwandelte seinen Zusatzfreiwurf. Sechs Punkte Rückstand mussten die Crailsheimer überwinden, um das Spiel am Ende doch noch für sich zu entscheiden. Ganze acht Minuten zeigte die Spieluhr.Die Stierkampfarena verwandelte sich langsam aber sicher in einen Hexenkessel.

In der berühmt berüchtigten Crunchtime war Mikalauskas zur richtigen Zeit am richtigen Ort und punktete von Downtown. Mit seinem erneuten Treffer brachte Mikalauskas die Arena endgültig zum Überkochen. Mit lautstarken Merlins-Fans im Rücken hämmerte Myles Stephens einhändig ein. Erstmals gelang es den Crailsheimer Zauberern die Führung zu übernehmen. Maxhuni zeigte keine Nerven, netzte beide Freiwürfe ein und ließ die Crailsheimer Führung auf vier Punkte anwachsen. Doch auch der Drei-Punkte-Wurf der Bayreuther schlug ein.

Noch war alles offen. Captain Captain Fabi Bleck versenkte, Crailsheim übernahm abermals die Führung. Edon Maxhuni zeigte sich äußerst treffsicher und avancierte mit 23 Zählern zum Crailsheimer Topscorer. Nach seinem Wurfversuch mit Foul, landeten auch beide Freiwürfe im Korb der Gäste. An Spannung nicht zu überbieten stand es 26,5 Sekunden vor Ende 74:70 für die Crailsheimer. Trotz enormem Druck zeigte Maxhuni an der Freiwurflinie keine Schwäche, so endete die heutige Partie mit einem 78:73-Sieg für die Crailsheimer.