Heimspieltag für den TSV Buchen

Nach der knappen Niederlage der ersten Männermannschaft in der Oberliga (wir berichteten), ist es am morgigen Samstag, 4. März, nun wieder so weit: Die Basketballer des TSV Buchen erwartet in eigener Halle ein voller Spieltag, mit wichtigen und vermutlich auch spannenden Partien.

Nach einem Spiel der weiblichen Jugend starten die Senioren wie immer mit dem Spiel der Frauenmannschaft um 15 Uhr, die in der Landesliga auf den TV Sinsheim treffen.

Um 17 Uhr empfängt die zweite Herrenmannschaft dann ebenfalls die Gegner aus Sinsheim, die in der Tabelle derzeit auf Platz acht liegen und damit hinter Buchen (auf Platz fünf) rangieren. Das Team rund um Coach Fabian Ungerer, das zuletzt gegen Neckargemünd gepunktet hatte, hofft nun natürlich auf einen weiteren Erfolg in eigener Halle.

Zur „Primetime“ steht dann das Spiel der ersten Herrenmannschaft in der Oberliga an. Gegen den CVJM Lörrach hatte man sich im Hinspiel mit einer knappen Niederlage geschlagen geben müssen. Dieses Ergebnis will die Mannschaft mit den Coaches Christian Saur und Jens Oberhauser nun in eigener Halle und mit den sicherlich zahlreichen eigenen Fans im Rücken unbedingt korrigieren.

Anpfiff der Partie ist um 19.15 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei. Die Zuschauer dürfen sich auf einen spannenden Basketball-Tag in Buchen freuen. ag