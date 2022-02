Heimberger gewinnt zwei Titel

Auch in dieser Saison wurden die Odenwald-Jugendmeisterschaften im Blitzschach online ausgetragen. Am Start waren 13 Jugendliche, die in einer Gruppe ein Turnier nach Schweizer System mit elf Runden spielten, in der aber die Titel der einzelnen Altersklassen separat vergeben wurden.

Die Turnierleitung lag in den sicheren Händen von Bezirksjugendwart Edgar Oden (Schachfreunde Bad Mergentheim). Gesamtsieger wurde Hannes Heimberger vom Schachclub BG Buchen, der neun Zähler verbuchte und das Feld mit deutlichem Vorsprung von eineinhalb Zählern distanzierte. Hannes Heimberger holte sich damit auch souverän der Titel in der Altersklasse U16.

Die übrigen Titel gingen an: Salie Youness (Sfr Bad Mergentheim) U16weiblich; Jolie Youness (Sfr Bad Mergentheim) U14w; Johannes Knörzer (SC Mosbach) U12 und Justin Walzer U10. eb

