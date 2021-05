Heidelberg steigt auf

Die MLP Academics Heidelberg stehen im ProA-Finale und sind damit sportlich in die Basketball-Bundesliga (BBL) aufgestiegen – und hat dabei auch etwas Glück gehabt: Wegen einer behördlich angeordneten Quarantäne können die Kirchheim Knights nicht zum entscheidenden Gruppenspiel antreten. Da diese Partie aus zeitlichen Gründen auch nicht nachgeholt werden kann, wird die aktuelle Tabelle „eingefroren“. Somit ziehen die Heidelberger ins Finale gegen die Bayer Giants Leverkusen, die sich in der anderen Gruppe sportlich durchgesetzt haben, ein. Die Leverkusener können ihr Aufstiegsrecht allerdings nicht wahrnehmen, da sie keine Lizenz für die BBL beantragt hatten. Somit wird aus der ProA mit Heidelberg nur ein Team in die BBL aufsteigen. Unter Umständen wird sich die BBL deshalb dazu entscheiden, ein Wildcard-Verfahren für die Saison 2021/22 auszurufen, damit es bei 18 Bundesligisten bleibt.

„Es ist die Erfüllung eines gemeinsamen Traumes. Nach sieben Jahren harter Arbeit haben wir es endlich geschafft. Mehr kann ich mir im Sport nicht wünschen. Aktuell fehlen mir einfach ein wenig die Worte“, sagt Heidelbergs Trainer Branislav „Frenkie“ Ignjatovic

Die Termine für die Finalspiele sind wie folgt: Samstag, 8. Mai, um 15 Uhr in Leverkusen und Sonntag, 9. Mai, um 17 Uhr in Heidelberg. Zuschauer sind nicht zugelassen. jg/ah