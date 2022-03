Heftige Abreibung für die Merlins beim FC Bayern

München – Crailsheim 93:64 (29:14, 19:18, 29:17, 16:15)

Crailsheim: Lewis (14), A. Kovacevic (2), Lasisi (6), Kindzeka (9), D. Kovacevic (2), Gudmundsson (25), Zejdl (4), Kerstan (2).

Nach den beiden Spielverlegungen gegen die Niners Chemnitz und Brose Bamberg kehrten die Merlins Crailsheim am Sonntagnachmittag nach Corona-Zwangspause zum 27. Spieltag der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern Basketball wieder ins Ligageschäft zurück. Dabei mussten die Zauberer neben dem Verletzten TJ Shorts auch coronabedingt auf die Leistungsträger Fabian Bleck, Maurice Stuckey, Terrell Harris, Bogdan Radosavljevic und Richmond Aririguzoh verzichten. So reiste das Team von Headcoach Sebastian Gleim gleich mit mehreren Jugendspielern nach München.

Im Hinspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Arena Hohenlohe bezwangen die Hohenloher die Münchner noch eindrucksvoll mit 77:68. Der Gastgeber kam diesmal besser in die Begegnung und setzte sich zur Halbzeit mit 16 Punkten ab. Die Merlins lieferten trotz des dünnen Kaders einen starken Fight, mussten sich am Ende jedoch mit 93:64 geschlagen geben. Topscorer der Partie wurde Jon Axel Gudmundsson mit starken 25 Zählern. Am Dienstagabend (19 Uhr) wartet bereits die nächste Auswärtspartie auf die Merlins. In Bamberg wollen die Crailsheimer zurück in den Rhythmus finden und auf einen der Playoff-Ränge zurückkehren.

„Wir haben aufgrund des Hinspiels, das wir gewonnen haben, schon geahnt, dass Bayern München heute, trotz der Umstände, mit der Bestbesetzung spielen wird. Wir hatten gestern nach rund acht, neun Tagen Pause ein Part mit Fünf-gegen-Fünf von etwa fünf Minuten. Normalerweise hat man Schwierigkeiten, Fünf-gegen-Fünf zu spielen, wenn man es einen Tag nicht getan hat. Somit sind wir mit dem Ergebnis, vor allem wie wir gespielt haben, relativ zufrieden. Wir hoffen jetzt, dass wir einige Spieler zurückbekommen. Ich denke aber, dass der gesamte Prozess noch eine Woche dauern wird“, sagte Crailsheims Trainer Sebastian Gleim. jkr